O poveste despre antreprenoriat local, prețuri mici și încredere în comunitate

Joi, 10 septembrie, Satu Mare a mai făcut un pas înainte în povestea antreprenoriatului local. Derșidan Market și-a deschis oficial porțile celui de-al șaselea magazin al rețelei, pe strada Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 23, în spațiul fostului Tricotex. A fost cea mai mare unitate a companiei de până acum, iar inaugurarea a însemnat mai mult decât deschiderea unui nou magazin: a fost celebrarea unei afaceri sătmărene construite pas cu pas, prin muncă, perseverență și investiții în comunitate.

O deschidere care a adus oamenii împreună

Începând cu ora 12:00, noul magazin Derșidan Market și-a primit primii clienți. Atmosfera a fost una de sărbătoare, iar inaugurarea a reunit reprezentanți ai administrației locale și județene, oameni de afaceri, colaboratori și, bineînțeles, sătmăreni curioși să descopere cea mai nouă și mai mare unitate a rețelei.

Evenimentul a avut și o puternică încărcătură simbolică. Pentru familia Derșidan, inaugurarea nu a reprezentat doar finalizarea unei investiții, ci și confirmarea faptului că o companie pornită local putea crește, se putea dezvolta și putea rămâne aproape de comunitatea din care își avea rădăcinile.

Noul magazin a fost amenajat într-un spațiu generos, ceea ce a permis crearea unor culoare largi între rafturi, o expunere mai aerisită a mărfurilor și, poate cel mai important pentru cumpărători, o ofertă mai diversificată.

Cel mai mare Derșidan de până acum

Dimensiunea noului magazin a permis companiei să ducă mai departe conceptul pe care și-a construit dezvoltarea: prețuri accesibile, diversitate și apropiere de client.

Spațiul fostului Tricotex a oferit posibilitatea amenajării celui mai mare magazin Derșidan Market de până atunci. Rafturile au fost dispuse astfel încât cumpărăturile să se desfășoare într-un spațiu mai larg și mai puțin aglomerat, iar suprafața suplimentară a făcut posibilă introducerea unor categorii și produse care nu se regăseau, cel puțin pentru moment, în celelalte cinci unități ale rețelei.

A fost, astfel, un magazin gândit nu doar să fie mai mare, ci și să ofere o experiență mai confortabilă celui care îi trecea pragul.

Zeci de promoții au marcat inaugurarea

Deschiderea a venit și cu o listă consistentă de oferte. Pentru primele zile de funcționare au fost pregătite zeci de produse la prețuri promoționale, din categorii diverse.

Printre produsele care au beneficiat de prețuri speciale s-au numărat Heineken 0,33 l – 3,99 lei, Favorit 2 l – 5,99 lei, Ciucaș doză 0,5 l – 2,89 lei, Frutian Limonadă 1,5 l – 3,99 lei, Coca-Cola 2 x 2 l – 16,99 lei și Pepsi 2 l – 7,99 lei.

Oferta a inclus și Adria, în diverse sortimente, la 4,95 lei, apă minerală Certeze 2 l – 1,99 lei, apă minerală Oaș 2,5 l – 2,88 lei, Izvorul Minunilor, apă minerală sau plată, 2 l – 1,99 lei și Voda Voda 1,5 l – 2,80 lei.

La rafturile cu produse alimentare au fost pregătite, între altele, Milka – 4,99 lei, orez Atifco Camolino 1 kg – 5,99 lei, ciuperci Home Garden 800 g – 9,65 lei, oțet Seineana 1 l – 2,45 lei, făină Hajdu 1 kg – 2,69 lei și zahăr Ileana Cosânzeana 1 kg – 3,69 lei.

Oferta promoțională a cuprins și Milcov 0,5 l – 18,89 lei, Hugo – 22,90 lei, vin Crama Rătești – 11,90 lei, hrană pentru animale ThankQ, cu pui sau vită, 10 kg – 26,90 lei, precum și detergent de vase Chanteclair – 9,90 lei.

Iar lista nu s-a oprit aici.

Promoțiile au fost doar începutul

Pentru Derșidan Market, însă, inaugurarea nu a însemnat doar o campanie de prețuri speciale.

Mesajul transmis de companie a fost unul simplu: promoțiile de deschidere aveau să fie temporare, însă politica prețurilor accesibile urma să rămână parte din identitatea rețelei.

Cu alte cuvinte, după ce baloanele, emoțiile și agitația inaugurării aveau să treacă, la raft trebuia să rămână ceea ce conta cel mai mult pentru cumpărător: prețul.

Această idee a stat la baza dezvoltării rețelei Derșidan Market, care și-a propus să ofere prețuri competitive zi de zi, nu doar cu ocazia unui eveniment festiv.

Un raft dedicat producătorilor locali

Poate una dintre cele mai importante noutăți ale noului magazin a fost spațiul dedicat producătorilor locali.

Produsele realizate în Satu Mare și în împrejurimi au primit un loc special la raft, astfel încât să poată fi identificate mai ușor de către clienții care doreau să cumpere produse din zonă.

Inițiativa a avut o semnificație aparte tocmai pentru că Derșidan Market era, la rândul său, o companie sătmăreană.

A fost, practic, o afacere locală care a făcut loc altor afaceri locale.

Într-o economie în care competiția este tot mai puternică, gestul a transmis un mesaj simplu, dar important: dezvoltarea nu trebuia să însemne neapărat desprinderea de comunitate, ci putea însemna dezvoltarea împreună cu aceasta.

Cătălin Filip: „Este un exemplu de antreprenoriat local care crește frumos”

La inaugurare a fost prezent și vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, care a apreciat parcursul familiei Derșidan și caracterul local al investiției.

Acesta a subliniat faptul că familia Derșidan era o familie de sătmăreni, iar compania construită de aceasta avea capital românesc.

„Dincolo de investiția importantă și de dezvoltarea frumoasă a acestei afaceri, vreau să subliniez un lucru care cred că merită apreciat: familia Derșidan este o familie de sătmăreni, iar compania pe care o construiește și o dezvoltă este cu capital românesc”, a transmis Cătălin Filip.

Vicepreședintele Consiliului Județean a considerat dezvoltarea companiei un exemplu de antreprenoriat local care crea valoare și investiții în comunitate.

„Este un exemplu de antreprenoriat local care crește frumos, creează valoare și investește în comunitatea din care face parte”, a mai spus acesta.

La final, Cătălin Filip a transmis familiei Derșidan felicitări pentru noua etapă și urări de succes în continuare.

Cristina Tămășan Ilieș: „Satu Mare, un oraș atractiv pentru investiții”

La eveniment a participat și viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, care a vorbit despre importanța investițiilor private pentru dezvoltarea orașului.

„Satu Mare, un oraș atractiv pentru investiții și inițiative antreprenoriale!”, a fost mesajul transmis de viceprimar.

Cristina Tămășan Ilieș a apreciat faptul că inaugurarea celui mai mare magazin Derșidan din municipiu confirma dezvoltarea constantă a unei afaceri sătmărene.

În mesajul său, viceprimarul a pus accentul pe povestea familiei care s-a aflat în spatele companiei și pe faptul că succesul fusese construit prin muncă și perseverență.

„În spatele acestei reușite se află familia Derșidan, o familie de sătmăreni care a construit, prin muncă, seriozitate și perseverență, o companie puternică, cu capital românesc”, a transmis Cristina Tămășan Ilieș.

Aceasta a evidențiat și impactul unei asemenea dezvoltări asupra orașului, prin locuri de muncă, activitate economică și investiții locale.

Viceprimarul a transmis că Primăria Municipiului Satu Mare urma să susțină în continuare investițiile private și inițiativele antreprenoriale care contribuiau la dezvoltarea orașului.

Șase magazine, aceeași idee: prețuri accesibile

Odată cu inaugurarea de pe strada Bogdan Petriceicu Hasdeu, Derșidan Market a ajuns la șase magazine în Satu Mare.

Cifra nu a reprezentat doar o statistică în evoluția companiei. A fost dovada unui parcurs construit în timp, într-o piață în care fiecare nou punct de lucru însemna o nouă investiție, noi locuri de muncă și o responsabilitate suplimentară față de clienți.

Iar cel de-al șaselea magazin a fost și cel mai ambițios.

Mai mare, mai aerisit, cu o ofertă mai diversificată și cu un spațiu dedicat producătorilor locali, noua unitate a venit ca o continuare firească a dezvoltării companiei.

O afacere locală care a ales să crească acasă

În spatele rafturilor pline și al promoțiilor de inaugurare s-a aflat, de fapt, o poveste mai importantă: aceea a unei familii care a ales să construiască o afacere în orașul său și să o dezvolte fără să uite de locul din care a pornit.

Într-o perioadă în care multe dintre brandurile întâlnite zilnic în magazine aparțin unor grupuri naționale sau internaționale, existența și dezvoltarea unei rețele sătmărene cu capital românesc a avut o semnificație aparte.

Derșidan Market nu a deschis doar un magazin. A mai adăugat o pagină unei povești antreprenoriale locale.

Iar faptul că noua unitate a oferit, la rândul ei, un loc special producătorilor din Satu Mare și din împrejurimi a făcut ca această poveste să fie și mai aproape de comunitate.

De la inaugurare la provocarea de zi cu zi

O inaugurare este, prin natura ei, o zi de sărbătoare. Panglica se taie, invitații transmit felicitări, clienții descoperă magazinul, iar promoțiile atrag atenția.

Adevărata probă începe însă după inaugurare.

Pentru Derșidan Market, provocarea a fost aceea de a transforma entuziasmul unei zile într-o relație de durată cu cei care aveau să treacă pragul magazinului și în zilele obișnuite.

Pentru că un magazin nu este definit doar de ziua în care își deschide ușile. Este definit de ceea ce găsește clientul la raft și după ce evenimentul se încheie.

Iar mesajul transmis de Derșidan Market a fost tocmai acesta: prețurile mici nu trebuiau să fie o sărbătoare de o zi, ci o promisiune de zi cu zi.

Într-un Satu Mare care avea nevoie de investiții, inițiative private și afaceri locale capabile să crească, deschiderea celui de-al șaselea magazin Derșidan Market a reprezentat mai mult decât inaugurarea unei noi unități comerciale.

A fost imaginea unei familii sătmărene care a continuat să investească în orașul său și a unei companii care a ales să crească împreună cu comunitatea.

Iar dacă prima zi a fost despre inaugurare, emoție și promoții, zilele care au urmat aveau să spună adevărata poveste: aceea a unui magazin care își propunea să transforme prețul accesibil, diversitatea și sprijinul pentru producătorii locali într-o prezență permanentă în viața sătmărenilor.

Derșidan Market – o afacere sătmăreană care a crescut, a investit și a ales să rămână aproape de comunitate.



