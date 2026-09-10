Un bărbat în vârstă de 37 de ani, din Turț, a ajuns la spital după ce autoturismul pe care îl conducea a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-un șanț de pe Drumul Județean 193A, între localitățile Socond și Rătești. Accidentul s-a produs miercuri dimineață, iar primele verificări ale polițiștilor indică drept posibilă cauză neatenția la volan.

Un drum județean, o clipă de neatenție și o mașină ajunsă în șanț. Așa s-a încheiat deplasarea unui bărbat de 37 de ani din Turț, care a fost implicat, miercuri dimineață, într-un eveniment rutier pe DJ 193A.

Accidentul a fost semnalat polițiștilor rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare la ora 07:14. Evenimentul s-a produs pe sectorul de drum dintre localitățile Socond și Rătești.

Neatenția la volan, posibilă cauză a accidentului

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că bărbatul, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 193A, ar fi fost preocupat de alte activități de natură să-i distragă atenția de la conducerea autovehiculului.

În aceste condiții, conducătorul auto ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar autoturismul a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-un șanț.

Impactul a avut consecințe asupra șoferului, care a suferit leziuni corporale.

Șoferul a fost transportat la spital

În urma producerii evenimentului rutier, bărbatul de 37 de ani a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Astfel, potrivit primelor verificări, consumul de alcool nu a fost indicat drept factor în producerea accidentului.

Cercetările continuă

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Cazul readuce în atenție unul dintre cele mai frecvente pericole la volan: distragerea atenției. Chiar și o preocupare aparent minoră poate face ca șoferul să piardă, într-o fracțiune de secundă, controlul asupra autoturismului și să transforme o deplasare obișnuită într-un accident.