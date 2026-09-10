Casa Jude țeană de Pensii Satu Mare prin purt ătorul de cuvânt, Mihaela Loredana Ilie, informează că, începând cu data de 1 septembrie 2026, a intrat în vigoare Acordul în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii , semnat la București la 23 martie 2023, împreună cu Aranjamentul administrativ pentru aplicarea acestuia.

Fiecare stat va stabili și va plăti drepturile de pensie corespunzătoare perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislații.Astfel, cererile persoanelor care au domiciliul sau reședința obișnuită în România se depun la casa teritorială de pensii competentă teritorial.

Pentru Statele Unite ale Americii, organismul de legătură pentru aplicarea Acordului este Administrația de Securitate Socială (SSA) care este instituție competentă și pentru domeniul pensiilor.

Persoanele care au locul de ședere obișnuită în Statele Unite ale Americii se vor adresa instituției competente din SUA – biroul teritorial al Administrației pentru Securitate Socială (FO).

În cazul persoanelor care au locul de ședere obișnuită în Statele Unite ale Americii, solicitantul va completa, în funcție de categoria de pensie solicitată, unul dintre următoarele formulare necesare acordării drepturilor de pensie în sistemul public de pensii din România:

USA/RO 202 – Cerere pentru pensia pentru limită de vârstă/anticipată

USA/RO 203 – Cerere pentru pensia de urmaș

USA/RO 204 – Cerere pentru pensia de invaliditate

Formularele necesare sunt disponibile pe site-ul Casei Judetene de Pensii Satu Mare: www.cjpsm.ro