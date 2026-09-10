Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, anunță că va relua în Camera Deputaților demersul pentru scutirea de la plata accizei pentru până la 200 de litri de pălincă produsă anual în gospodărie. După ce amendamentul său a fost eliminat la reexaminarea legii în Senat, Govor spune că va face din nou toate demersurile pentru ca măsura să fie adoptată.

Pălinca produsă în gospodăriile românilor revine în centrul unei bătălii legislative. Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul PSD Satu Mare, că nu abandonează amendamentul prin care urmărește scutirea de la plata accizei pentru o cantitate de până la 200 de litri de pălincă produsă anual în propria gospodărie.

Demersul lui Govor a trecut inițial de Parlament, însă legea a fost retrimisă spre reexaminare de președintele României. Proiectul a ajuns ulterior la Senat, unde, potrivit deputatului sătmărean, amendamentul său nu a mai fost adoptat.

Acum, mingea ajunge din nou la Camera Deputaților, forul decizional.

Amendamentul lui Govor, scos la reexaminarea din Senat

Mircea Govor spune că amendamentul pe care l-a inițiat prevedea scutirea de la plata accizei pentru până la 200 de litri de pălincă produsă anual de fiecare familie în propria gospodărie.

Deputatul PSD consideră că eliminarea amendamentului în Senat reprezintă fie un „exces de zel”, fie o neglijență și anunță că va încerca din nou să introducă prevederea în forma finală a legii.

„Legea va ajunge din nou la Camera Deputaților, care este forul decizional. Vreau să-i asigur pe toți producătorii de pălincă și, în general, pe oamenii din mediul rural că voi susține din nou acest amendament și voi face toate demersurile necesare pentru adoptarea lui”, a declarat Govor.

„Nu renunțăm!” – mesaj direct pentru oamenii de la țară

Deputatul PSD spune că problema nu este doar una fiscală, ci ține de respectul acordat oamenilor care muncesc în propriile gospodării.

Govor își asumă public rolul de susținător al producătorilor tradiționali și afirmă că oamenii care își îngrijesc livezile, își culeg roadele și produc pălincă pentru consum propriu nu ar trebui împovărați cu taxe pentru rezultatul muncii lor.

„Sunt și voi rămâne un om perseverent, apropiat de cetățeni și de oamenii de la țară, care muncesc zi de zi, îngrijesc pământul și culeg roadele livezilor lor”, a transmis deputatul.

Pălinca, între tradiție și taxe

Pentru multe comunități rurale, producerea pălincii în gospodărie face parte dintr-o tradiție transmisă din generație în generație.

În acest context, Govor susține că legislația trebuie să țină cont de realitatea din mediul rural și să nu trateze în același mod micul producător casnic și activitățile comerciale.

„Acești oameni trebuie sprijiniți și respectați, nu împovărați cu taxe pentru produsele tradiționale pe care le obțin prin propria muncă, în gospodăriile lor”, a afirmat Mircea Govor.

Govor spune că are sprijin politic pentru amendament

Deputatul PSD afirmă că reacția publică la demersul său a fost una pozitivă și că atât oamenii, cât și presa au urmărit îndeaproape subiectul.

Mai mult, Govor susține că a purtat deja discuții preliminare cu reprezentanții celorlalte partide parlamentare și că aceștia i-ar fi transmis că, de această dată, amendamentul privind cei 200 de litri va fi adoptat de Camera Deputaților.

„Vreau să-i liniștesc pe producătorii de pălincă: nu renunțăm!”, a transmis apăsat deputatul sătmărean.

Ultimul hop: Camera Deputaților și promulgarea

Proiectul urmează să ajungă din nou în Camera Deputaților, unde se va da votul decisiv.

Govor spune că va susține amendamentul și va face toate demersurile necesare pentru adoptarea acestuia. Ulterior, speră ca legea să fie promulgată de președintele României, astfel încât măsura să poată intra efectiv în vigoare.

Deocamdată, însă, până la un vot final și la parcurgerea tuturor etapelor legislative, cei 200 de litri rămân o promisiune legislativă, nu încă o scutire efectiv aplicabilă.

Pentru Mircea Govor, bătălia continuă. Iar pentru gospodarii care își pregătesc pălinca din roadele propriilor livezi, următorul vot din Parlament ar putea fi unul urmărit cu mult mai mult interes decât orice altă dezbatere fiscală.