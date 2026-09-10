Echipa are meci , vineri , pe terenul liderului, Lotus Felix

10 septembrie este zi de sărbătoare în familia AFC Unirea 08 Tășnad. Team-managerul echipei sătmărene, Alin Peter, își sărbătorește astăzi ziua de naștere.

Cu această ocazie, îi transmitem sincere urări de sănătate, bucurii și cât mai multe împliniri, atât pe plan personal, cât și alături de echipa pe care o reprezintă.

Iar pentru că fotbalul nu lasă prea mult loc pentru pauze festive, următorul moment important vine chiar vineri, când Unirea Tășnad are parte de o deplasare dificilă, pe terenul liderului Lotus Felix.

Un rezultat bun ar fi, cu siguranță, cel mai frumos cadou aniversar pentru Alin Peter. ⚽

La mulți ani și mult succes, Alin!

Altfel, echipa cu noul staff tehnic format din Ioan Pap-Deac și Cosmin Iuhas are o deplasare dificilă pe terenul liderului, Lotus Felix.

Bihorenii s-au întârit considerabil, inclusive cu foștii jucători de la CSM Olimpia, Calugher și Hosu și au un început perfect de sezon.

În schimb, Unirea a început cu o înfrângere în Bihor, 0-3 în prima rundă la Sântandrei și apoi a obținut o remiză…eroică acasă cu Sănătatea Cluj.

PROGRAMUL ETAPEI

Vineri, 11 septembrie 2026 – ora 17:00

Lotus Băile Felix – Unirea Tășnad

Academica Recea – Unirea Dej

Sănătatea Cluj – CSM Sighet

Sâmbătă, 12 septembrie 2026 – ora 17:00

SCM Zalău – Academia de Fotbal Viitorul Cluj

Bihorul Beiuș – Transilvania Sport Academy

Crișul Sântandrei – Minaur Baia Mare

Clasament

1.Lotus Băile Felix 6 5–2

2.Minaur Baia Mare 6 5–2

3.Sănătatea Cluj 4 6–1

4.Bihorul Beiuș 4 3–1

5.Crișul Sântandrei 3 5–4

6.SCM Zalău 3 2–1

7.CSM Sighetu Marmației 3 5–4

8.Academica Recea 3 2–3

9.Viitorul Cluj 1 2–3

10.Unirea Tășnad 1 1–4

11.Unirea Dej 0 0–4

12.Transilvania Sport Academy 0 1–8