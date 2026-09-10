Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, lansează noi acuzații și cere verificări în cazul terenurilor și construcțiilor din Cămârzana, despre care susține că documentele oficiale ridică serioase semne de întrebare. Mircea Govor afirmă că una dintre suprafețe ar fi ajuns în posesia deputatului PNL Adrian Cozma și pune sub semnul întrebării legalitatea autorizării unor construcții.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul PSD Satu Mare, deputatul social-democrat a vorbit despre educație, Programul Național „Masă sănătoasă”, carduri sociale și, mai ales, despre situația unor terenuri și construcții din Cămârzana.

Govor susține că verificările sale au avut la bază un raport al Instituției Prefectului Județului Satu Mare și documente oficiale pe care afirmă că le deține.

Iar concluzia politică pe care o trage este una extrem de dură: nimeni nu trebuie să fie deasupra legii, indiferent că este primar, avocat sau deputat.

Cămârzana, noul front al războiului Govor–Cozma

Potrivit lui Mircea Govor, documentele analizate indică probleme privind modul de dobândire și atribuire a unor terenuri, parcelarea acestora, punerea în posesie și emiterea autorizațiilor de construire.

Deputatul PSD afirmă că situația juridică a unor terenuri ar fi neclară încă din anii ’60–’70 și că, potrivit documentelor invocate, acestea ar fi ajuns în posesia primarului printr-o procedură care ridică semne de întrebare.

Ulterior, susține Govor, terenurile ar fi fost parcelate, iar una dintre suprafețe ar fi ajuns în posesia deputatului PNL Adrian Cozma.

Mircea Govor pune sub semnul întrebării autorizația de construire

Unul dintre punctele cele mai sensibile ridicate de Mircea Govor privește regimul terenului.

Deputatul PSD susține că documentele indică faptul că terenul respectiv nu se afla în intravilan și afirmă că, în aceste condiții, trebuie verificată legalitatea emiterii autorizației de construire.

Govor nu spune că instituțiile competente au stabilit deja existența unei ilegalități, ci solicită clarificarea situației și verificarea documentelor.

Miza este însă una politică majoră: este vorba, potrivit lui Govor, despre terenuri, autorizații și construcții legate de un parlamentar care este, în același timp, avocat.

„Nu mă interesează cât valorează averea lui Cozma”

Mircea Govor respinge ideea că demersurile sale ar urmări averea personală a lui Adrian Cozma.

„Nu mă interesează valoarea averii domnului deputat și nici modul în care își cheltuiește banii, atât timp cât totul se desfășoară legal”, a transmis liderul PSD Satu Mare.

Potrivit acestuia, sesizarea și verificările urmăresc altceva: modul în care sunt exercitate influența politică și autoritatea administrativă.

Govor susține că există impresia că Adrian Cozma și unii dintre primarii apropiați lui ar considera că pot acționa fără să dea explicații și fără să respecte aceleași reguli aplicabile tuturor cetățenilor.

„Nimeni nu este mai presus de lege”

Poate cea mai dură replică a conferinței a fost formulată fără menajamente:

„Nimeni nu este mai presus de lege. Nici primarul, nici avocatul și nici deputatul.”

Govor afirmă că a adus în discuție situația de la Cămârzana ca răspuns la ceea ce consideră a fi atitudinea lui Adrian Cozma față de opinia publică și adversarii politici.

Social-democratul susține că liberalul ar încerca să transmită imaginea că el este cel care „reprezintă legea” în județul Satu Mare.

Govor îi răspunde că legea nu se reprezintă prin declarații politice, ci se respectă.

„Masă sănătoasă”, carduri sociale și fotovoltaice – Mircea Govor promite să verifice

Atacul deputatului PSD nu s-a limitat la Cămârzana.

Govor afirmă că același tip de suspiciuni privind intervenții și interese în administrația publică trebuie analizat și în cazul Programului Național „Masă sănătoasă”, al cardurilor sociale și al programelor pentru sisteme fotovoltaice.

În privința programului destinat elevilor, Govor a cerut anterior explicații privind prezența copiilor la cursuri și modul în care sunt comandate, livrate, recepționate și decontate porțiile de hrană.

Mesajul transmis de deputatul PSD este că banii publici destinați copiilor trebuie să ajungă efectiv la copii, iar orice suspiciune privind utilizarea necorespunzătoare a fondurilor trebuie verificată.

Deputatul Popa din Brăila intră în conflictul de la Satu Mare

În aceeași conferință, Mircea Govor a reacționat și la implicarea deputatului Popa din Brăila în controversele privind situația terenurilor și autorizațiilor de construire din județul Satu Mare.

Potrivit lui Govor, parlamentarul din Brăila ar fi transmis adrese către Instituția Prefectului Județului Satu Mare prin care solicita informații referitoare la terenuri, autorizații de construire, înregistrarea clădirilor și respectarea legii în mai multe administrații locale.

Govor consideră că situațiile invocate de acesta și cele asupra cărora a intervenit parlamentarul din Brăila nu pot fi puse pe același plan.

Govor: „Nu vorbim despre un cetățean care nu știe legea”

Aici, discursul lui Mircea Govor devine din nou tăios.

Deputatul PSD susține că nu este vorba despre situația unui simplu cetățean care, din necunoașterea legislației, ar fi construit fără autorizație o anexă gospodărească.

„Discutăm despre un deputat al României care este și avocat și care cunoaște foarte bine prevederile legale”, a declarat Govor.

Tocmai de aceea, spune liderul PSD, dacă documentele invocate de el vor confirma neregulile, situația ar fi cu atât mai gravă.

Important: până la finalizarea unor verificări oficiale, aceste aspecte rămân acuzații și suspiciuni formulate public de Mircea Govor.

„Nu despre avere este vorba. Este vorba despre lege.”

Mircea Govor insistă că nu urmărește să transforme disputa într-o discuție despre averea lui Adrian Cozma.

Miza, în opinia sa, este respectarea regulilor.

„Despre aceasta este vorba. Nu despre cât au costat construcțiile și nici despre averea personală a domnului Cozma, ci despre respectarea legii, despre bun-simț și despre respectul datorat sătmărenilor”, a transmis deputatul PSD.

Și cere instituțiilor competente să verifice documentele și să stabilească dacă există sau nu nereguli.

Educația, o altă bombă: Mircea Govor cere verificări la Socond

În aceeași conferință, Mircea Govor a ridicat probleme serioase privind situația din unele unități de învățământ din județ.

Deputatul PSD a vorbit despre suspiciuni privind elevi care ar fi fost consemnați ca prezenți deși nu participau la cursuri, inclusiv copii aflați în străinătate, precum și despre situații în care hrana din Programul Național „Masă sănătoasă” ar fi fost raportată, facturată și decontată în condițiile în care unii elevi nu ar fi fost prezenți.

Mircea Govor cere verificări privind numărul porțiilor comandate, livrate, recepționate și decontate și vrea să afle dacă hrana a fost distribuită în funcție de prezența reală a copiilor.

Socond: cifre care ridică mari semne de întrebare

Un punct central al declarațiilor sale îl reprezintă situația Școlii Gimnaziale Socond, inclusiv structura din Stâna.

Potrivit datelor prezentate de Mircea Govor, din cei 45 de elevi înscriși în clasa a VIII-a, 28 au promovat, iar 16 au rămas repetenți. Dintre cei 28 de elevi promovați, doar patru s-au prezentat la Evaluarea Națională, în timp ce 24 au absentat.

Pentru Mircea Govor, cifrele sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât școala este inclusă în Programul Național „Masă sănătoasă”, program care urmărește inclusiv reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar.

Deputatul PSD cere explicații conducerii școlii și Inspectoratului Școlar Județean și spune că va monitoriza în continuare situația.

Mircea Govor promite să nu lase lucrurile să se stingă

În final, Mircea Govor spune că va continua să urmărească problemele din administrația și sistemul educațional sătmărean.

De la prezența elevilor și bursele sociale până la cardurile sociale, programul „Masă sănătoasă”, terenurile și autorizațiile de construire, deputatul PSD afirmă că va cere explicații și verificări acolo unde consideră că există suspiciuni.

Iar mesajul său pentru Adrian Cozma este unul fără echivoc: funcția politică nu oferă imunitate în fața regulilor.

Pentru că, după cum a sintetizat Mircea Govor, nimeni nu este mai presus de lege. Nici primarul. Nici avocatul. Nici deputatul.