Gorguet Maidelines concurează la Budapesta alături de elita mondială a judo-ului Sport •

În acest weekend, Budapesta găzduiește una dintre cele mai importante și prestigioase competiții de judo din lume, Budapest Grand Slam, eveniment de referință în calendarul Federației Internaționale de Judo (IJF).

Competiția reunește 513 sportivi din 70 de țări, de pe șase continente, la start fiind prezenți numeroși campioni olimpici și mondiali, precum și cei mai valoroși judoka ai momentului. Astfel, Grand Slam-ul de la Budapesta reprezintă una dintre cele mai importante întâlniri ale elitei internaționale a judo-ului.

Pentru Satu Mare, competiția are o semnificație deosebită: pentru prima dată, orașul este reprezentat de un sportiv la acest nivel al elitei mondiale a judo-ului.

Gorguet Maidelines, sportivă legitimată la CSM Olimpia Satu Mare și Judo Master Satu Mare, va concura în categoria -78 kg, alături de cele mai bune sportive din lume.

Participarea la Budapest Grand Slam reprezintă nu doar o oportunitate de a concura la cel mai înalt nivel internațional, ci și o etapă importantă în parcursul sportiv al lui Maidelines. un judoka format și pregătit la Satu Mare. Obiectivul actual al sportivei este să își mențină și să își îmbunătățească poziția în clasamentul mondial și să pătrundă în Top 35 mondial.

Atingerea acestei poziții este cu atât mai importantă cu cât primii 35 de sportivi din clasamentul mondial pot primi invitația de a participa la World Judo Masters, una dintre cele mai prestigioase competiții din judo, considerată, după Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale, una dintre cele mai importante competiții ale calendarului internațional. Participarea la Masters se face exclusiv pe bază de invitație.

În același timp, Budapest Grand Slam reprezintă o competiție importantă în perspectiva calificării la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, fiecare punct acumulat în clasamentul mondial având o importanță deosebită în acest parcurs.

Sportiva sătmăreană va intra pe tatami duminică, iar evoluția sa va putea fi urmărită în direct pe IPPONTV.COM.

„Este un moment foarte important pentru Maidelines și pentru judo-ul sătmărean. Obiectivul nostru este să rămână constant în elita mondială și să facă pași importanți spre Top 35. Faptul că poate concura la Budapesta împotriva celor mai bune sportive din lume reprezintă o experiență extrem de valoroasă și o oportunitate importantă pentru dezvoltarea sa sportivă” – a declarat Pelcz Attila, antrenorul sportivei.





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