CSM Olimpia joacă la Metaloglobus Sport •

Echipa sătmăreană a pornit de joi spre București acolo unde sâmbătă dimineață va întâlni retrogradata din prima ligă, Metaloglobus.

Din păcate au apărut și ceva probleme medicale, căpitanul Paul Copaci, accidentat , nu a urcat în autocarul echipei.

Altfel, jocul Metaloglobus- CSM Olimpia nu va fi televizat iar informații în timp real vor putea fi urmărite la ora meciului la Metropola TV.



Program etapa 7 Liga 2, sezon 2026-2027:

sâmbătă, ora 11:00

Dinamo Bucureşti – Concordia

CSC Dumbrăviţa – CSM Slatina

Cetatea Suceava – Râmnicu Vâlcea

Gloria Bistriţa – Popeşti Leordeni

Metaloglobus – CSM Olimpia

Afumaţi – Târgu Mureş – FRF.tv

Poli Timișoara – Ştefăneştii de Jos

sâmbătă, ora 13:30

Bihor Oradea – Steaua Bucureşti – tv

duminică, ora 11:00

Chindia – CSC Şelimbăr – tv

duminică, ora 13:00

Met.Buzău – Unirea Slobozia – tv

marți, 15 septembrie 2026, ora 17:00

ACSM Reşiţa – FC Bacău – tv

Clasament

1. CSM Slatina 16 13–4

2. ACSM Reșița 15 11–7

3. Ştiinţa Poli T. 14 12–3

4. Popești Leordeni 12 13–8

5. Gloria Bistriţa 12 9–5

6. Concordia 12 12–10

7. FC Bacău 11 16–6

8. CS Afumați 10 8–10

9. Chindia Târgoviște 9 12–8

10. Cetatea Suceava 8 9–9

11.Râmnicu Vâlcea 8 7–7

12. Metalul Buzău 8 6–7

13. Metaloglobus 7 9–11

14. ASA Târgu Mureș 7 6–10

15.FC Bihor Oradea 6 8–7

16. CSC Șelimbăr 6 6–8

17. Ştefăneştii de Jos 6 5–12

18. Unirea Slobozia 4 11–9

19. CSM Olimpia 3 2–7

20. CSC Dumbrăvița 3 5–12

21. CS Dinamo 3 4–18

22. Steaua Bucureşti 2 7–13





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