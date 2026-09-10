CSM Olimpia joacă la Metaloglobus

Sport 10.09.2026 18:07
CSM Olimpia joacă la Metaloglobus
    Echipa sătmăreană a pornit de joi spre București acolo unde sâmbătă dimineață va întâlni retrogradata din prima ligă, Metaloglobus.
    Din păcate au apărut și ceva probleme medicale, căpitanul Paul Copaci, accidentat , nu a urcat în autocarul echipei.
    Altfel, jocul Metaloglobus- CSM Olimpia nu va fi televizat iar informații în timp real vor putea fi urmărite la ora meciului la Metropola TV.

Program etapa 7 Liga 2, sezon 2026-2027:
sâmbătă, ora 11:00
Dinamo Bucureşti – Concordia  
CSC Dumbrăviţa – CSM Slatina 
Cetatea Suceava – Râmnicu Vâlcea 
Gloria Bistriţa – Popeşti Leordeni 
Metaloglobus – CSM Olimpia 
Afumaţi – Târgu Mureş – FRF.tv
Poli Timișoara –  Ştefăneştii de Jos
sâmbătă,  ora 13:30
Bihor Oradea – Steaua Bucureşti – tv
duminică, ora 11:00
Chindia  – CSC Şelimbăr – tv
duminică, ora 13:00
Met.Buzău – Unirea Slobozia – tv
marți, 15 septembrie 2026, ora 17:00
ACSM Reşiţa – FC Bacău – tv
Clasament
1. CSM Slatina    16    13–4
2. ACSM Reșița    15    11–7
3. Ştiinţa Poli T.    14    12–3
4. Popești Leordeni    12    13–8
5. Gloria Bistriţa    12    9–5
6. Concordia     12    12–10
7. FC Bacău    11    16–6
8. CS Afumați    10    8–10
9. Chindia Târgoviște    9    12–8
10. Cetatea Suceava    8    9–9
11.Râmnicu Vâlcea    8    7–7
12. Metalul Buzău    8    6–7
13. Metaloglobus     7    9–11
14. ASA Târgu Mureș    7    6–10
15.FC Bihor Oradea    6    8–7
16. CSC Șelimbăr    6    6–8
17. Ştefăneştii de Jos    6    5–12
18. Unirea Slobozia    4    11–9
19. CSM Olimpia     3    2–7
20. CSC Dumbrăvița    3    5–12
21. CS Dinamo     3    4–18
22. Steaua Bucureşti    2    7–13

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