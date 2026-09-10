Meciuri interesante în ELITE: Odoreu vs Oașul sau Orașu Nou vs CSM Olimpia II Sport •

Se anunță un nou sfârșit de săptămână plin de meciuri interesante în fotbalul județean.



AJF Satu Mare a anunțat programul meciurilor din etapa a 2-a a Ligii a 4-a ELITE și Liga a 4-a precum și primele meciuri din noul sezon al Ligii a 5-a.

În ELITE se anunță un adevărat derby la Odoreu, sâmbătă între două echipe cu pretenții la titlu. Someșul va întâlni Oașul negrești oaș.

Pentru odoreni e primul meci official, jocul din prima rundă de la Dorolț fiind amânat la cererea Recoltei.

Campioana , Talna va juca acasă cu imprevizibila trupă de junior de la CSM II Olimpia, pregătită de Liviu Ivasuc iar la Micula, Turul lui Cristi Popa e în căutarea primelor puncta din duelul cu Victoria Carei.

De urmărit și prestația noupromovatei din Lazuri, la prima deplasare în ELITE..cu meci la Dorolț.

În cele ce urmează vă prezentăm programul orientativ, cu mențiunea că pot să apară modificări în program. Programul oficial precum și numele arbitrilor și observatorilor delegați va fi comunicat vineri de AJF Satu Mare.



Liga 4 ELITE – Etapa 2

Sâmbătă, 12 septembrie

Someșul Odoreu – Oașul 1969 — 15:00 seniori / 17:00 juniori

Turul Micula – CSM Victoria Carei — 15:00 seniori / 17:00 juniori

Recolta Dorolț – Voința Lazuri — 15:00 juniori / 17:00 seniori

Duminică, 13 septembrie

Talna Orașu Nou – CSM Olimpia II — 17:00 seniori

Meciul de juniori s-a disputat marți, 8 septembrie, scor 4-0.

Liga 4 – Seria A – Etapa 2

Sâmbătă, 12 septembrie

Fortuna Căpleni – Platanul Marna — 17:00 seniori

Duminică, 13 septembrie

Recolta Sanislău – Frohlich Foieni — 17:00 seniori

Ciumești – Kneho Urziceni — 17:00 seniori

Stăruința Berveni – Schwaben Kalmandi Cămin — 15:00 juniori / 17:00 seniori



Liga 4 – Seria B – Etapa 2

Sâmbătă, 5 septembrie

Diferit SM – Dacia Medieșu Aurit — 17:00 seniori (teren Cărășeu)

Duminică, 6 septembrie

Victoria Apa – Sportul Botiz — 15:30 seniori

Voința Turț – Înfrățirea Târna Mare — 17:00 seniori

Stă: Someșul Cărășeu

Liga 4 – Seria C – Etapa 2

Duminică, 13 septembrie

Dacia Supur – Unirea Pișcolt — 14:00 seniori

Real Andrid – Victoria Petrești — 14:00 seniori

Cetate Ardud – Someșul Oar — 17:00 seniori

Crasna Moftinu Mic – Vulturii Santău — 17:00 seniori

Liga 5 – Etapa 1

Duminică, 13 septembrie

Livada – Olimpia Domănești — 17:00 seniori

Voința Babța – Prietenia Crucişor — 17:30 seniori

Voința Lazuri II Bercu – Viitorul Viile Satu Mare — nu se dispută

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