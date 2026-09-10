Se anunță un nou sfârșit de săptămână plin de meciuri interesante în fotbalul județean.
AJF Satu Mare a anunțat programul meciurilor din etapa a 2-a a Ligii a 4-a ELITE și Liga a 4-a precum și primele meciuri din noul sezon al Ligii a 5-a.
În ELITE se anunță un adevărat derby la Odoreu, sâmbătă între două echipe cu pretenții la titlu. Someșul va întâlni Oașul negrești oaș.
Pentru odoreni e primul meci official, jocul din prima rundă de la Dorolț fiind amânat la cererea Recoltei.
Campioana , Talna va juca acasă cu imprevizibila trupă de junior de la CSM II Olimpia, pregătită de Liviu Ivasuc iar la Micula, Turul lui Cristi Popa e în căutarea primelor puncta din duelul cu Victoria Carei.
De urmărit și prestația noupromovatei din Lazuri, la prima deplasare în ELITE..cu meci la Dorolț.
În cele ce urmează vă prezentăm programul orientativ, cu mențiunea că pot să apară modificări în program. Programul oficial precum și numele arbitrilor și observatorilor delegați va fi comunicat vineri de AJF Satu Mare.
Liga 4 ELITE – Etapa 2
Sâmbătă, 12 septembrie
Someșul Odoreu – Oașul 1969 — 15:00 seniori / 17:00 juniori
Turul Micula – CSM Victoria Carei — 15:00 seniori / 17:00 juniori
Recolta Dorolț – Voința Lazuri — 15:00 juniori / 17:00 seniori
Duminică, 13 septembrie
Talna Orașu Nou – CSM Olimpia II — 17:00 seniori
Meciul de juniori s-a disputat marți, 8 septembrie, scor 4-0.
Liga 4 – Seria A – Etapa 2
Sâmbătă, 12 septembrie
Fortuna Căpleni – Platanul Marna — 17:00 seniori
Duminică, 13 septembrie
Recolta Sanislău – Frohlich Foieni — 17:00 seniori
Ciumești – Kneho Urziceni — 17:00 seniori
Stăruința Berveni – Schwaben Kalmandi Cămin — 15:00 juniori / 17:00 seniori
Liga 4 – Seria B – Etapa 2
Sâmbătă, 5 septembrie
Diferit SM – Dacia Medieșu Aurit — 17:00 seniori (teren Cărășeu)
Duminică, 6 septembrie
Victoria Apa – Sportul Botiz — 15:30 seniori
Voința Turț – Înfrățirea Târna Mare — 17:00 seniori
Stă: Someșul Cărășeu
Liga 4 – Seria C – Etapa 2
Duminică, 13 septembrie
Dacia Supur – Unirea Pișcolt — 14:00 seniori
Real Andrid – Victoria Petrești — 14:00 seniori
Cetate Ardud – Someșul Oar — 17:00 seniori
Crasna Moftinu Mic – Vulturii Santău — 17:00 seniori
Liga 5 – Etapa 1
Duminică, 13 septembrie
Livada – Olimpia Domănești — 17:00 seniori
Voința Babța – Prietenia Crucişor — 17:30 seniori
Voința Lazuri II Bercu – Viitorul Viile Satu Mare — nu se dispută