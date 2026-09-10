Dan Sebastian: „S-a terminat o generație”

ADEP Satu Mare se desparte de patru dintre tinerii săi jucători, care au făcut pasul spre alte cluburi și vor continua să se dezvolte la niveluri superioare.Ghiduri locale și din oraș

Antrenorul Dan Sebastian declarat că patru handbaliști pregătiți la ADEP Satu Mare au fost transferați sau cooptați de alte formații. Doi dintre aceștia vor evolua în Divizia A, în timp ce ceilalți doi vor continua la nivelul juniorilor.

Bente Emanuel, pivot, și Pop Adrian, extremă dreapta, vor juca pentru CSU Universitatea de Vest Timișoara, în Divizia A. Este un pas important pentru cei doi, care vor avea astfel oportunitatea de a evolua într-un campionat de seniori.

Un alt produs al ADEP Satu Mare, Maximus Zelea, extremă stângă născută în 2008, va ajunge la Dynamic Zalău. Acesta va evolua la juniori 1, dar va intra și în vederile echipei de Divizia A.

Cel de-al patrulea handbalist, Kinces Andrei, născut în 2010 și care evoluează pe postul de extremă dreapta, va continua la Academia Minaur Baia Mare, unde va juca la nivelurile de juniori 1 și juniori 2.

Pentru Dan Sebastian, plecarea celor patru reprezintă atât o satisfacție pentru munca depusă, cât și un motiv de regret, întrucât Satu Mare nu dispune în acest moment de o echipă de seniori în care acești jucători să poată continua.

„S-a terminat o generație. Mă bucur pentru ei, dar mă bucuram și dacă aveam o echipă de seniori la noi și să îi folosim aici. Transmitem mulțumiri părinților și sponsorilor care sunt alături de noi”, a transmis antrenorul Dan Sebastian.Acesta amintește că din această toamnă pornește nou cu o grupă de începători.





Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te