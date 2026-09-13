TSD Satu Mare, prezent la Școala Politică de Vară

În perioada 10–13 septembrie 2026, echipa TSD Satu Mare a participat la Școala Politică de Vară a TSD România, desfășurată la Neptun, un eveniment care a reunit peste 800 de tineri social-democrați din întreaga țară.

Ne-am bucurat să îi avem alături pe Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, Mihai Alexandru Ghigiu, președintele TSD România, Claudiu Manda, secretar general al PSD, precum și pe Victor Negrescu, Bogdan Ivan și Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinți ai PSD.

Cele câteva zile au reprezentat o oportunitate importantă pentru discuții despre administrație, politică, dezvoltare, tehnologie și despre rolul pe care tinerii trebuie să îl aibă în comunitățile lor și în societate.