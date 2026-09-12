Liga a 3-a: Lotus Felix- Unirea Tășnad 5-0

Unirea Tășnad, învinsă clar la Sânmartin. Lotus a făcut diferența după pauză

L urmează un meci acasă cu Bihorul Beiuș și apoi intermediara de pe 23 septembrie de la Zalău

Unirea Tășnad a pierdut cu 0-5 deplasarea de la Lotus Băile Felix, într-un meci în care sătmărenii au rezistat o repriză, dar au cedat complet după pauză. Este a doua înfrângere la scor suferită de Unirea în acest început de campionat, în tot atâtea deplasări în Bihor.

Nu aruncăm cu pietre în Unirea Tășnad. Sătmărenii trec printr-un moment de reașezare după despărțirea, la începutul acestei săptămâni, de antrenorul principal Mihai Sabău-Svegler, iar la Sânmartin au întâlnit una dintre cele mai în formă echipe ale seriei. Lotus Băile Felix a confirmat și de această dată startul foarte bun de sezon și s-a impus cu 5-0, toate cele patru goluri ale reprizei secunde venind într-un interval în care Unirea nu a mai reușit să țină pasul cu ofensiva gazdelor.

Pentru Tășnad este însă un nou rezultat greu de digerat după primul eșec din Bihor, 0-3 cu Crișul Sântandrei, în prima etapă.

Unirea a ținut aproape în prima repriză

Gazdele au început mai bine și au deschis scorul încă din minutul 5. Raul Tămaș a găsit o pasă excelentă pe culoar pentru Sergiu Pop, care a scăpat singur cu portarul Luca Potra, l-a driblat și a trimis mingea în plasă: 1-0.

Unirea nu s-a prăbușit însă după gol și a încercat să răspundă. Sătmărenii au avut două faze bune din lovituri libere obținute în apropierea careului.

În minutul 15, Băciuț a trimis puțin pe lângă poartă, iar cinci minute mai târziu Vajda a încercat poarta de la aproximativ 22 de metri. Urian a fost însă la post.

Lotus a continuat să fie echipa mai periculoasă, dar Luca Potra, la doar 15 ani, a avut câteva intervenții care au ținut Unirea în joc. Tânărul portar sătmărean a respins șuturile expediate de Raul Tămaș, în minutul 23, și Sergiu Pop, în minutul 26.

La pauză, Unirea pleca la vestiare cu un singur gol primit și cu speranța că poate reintra în meci.

Totul s-a rupt în trei minute

Ploaia, care a început să cadă la Sânmartin, s-a întețit în debutul reprizei secunde. Odată cu ea, au început să curgă și golurile în poarta Unirii.

În minutul 48, o deviere cu capul a lui Sergiu Pop l-a lăsat liber pe Raul Tămaș în partea stângă. Acesta a centrat, iar Ianis Bere a înscris din șase metri pentru 2-0.

A fost al treilea gol în campionat pentru puștiul de numai 17 ani.

Din acel moment, Unirea nu a mai reușit să găsească soluții pentru a opri atacurile bihorenilor.

Antrenorii Ioan Pap-Deac și Cosmin Iuhas au încercat să schimbe ceva, iar în minutul 56 au apărut primele modificări: Nwankwo și Nije au fost înlocuiți de Sanogo și Caba.

Dar Lotus avea să lovească din nou. Cherman a profitat de slăbiciunile Unirii

În minutul 58, Ianis Bere a fost înlocuit, iar în locul său a intrat Andrei Cherman.

Atacantul de 19 ani a avut nevoie de numai un minut pentru a marca. Denis Sala l-a angajat pe culoar, iar Cherman a finalizat calm, cu un șut pe lângă Potra, de la aproximativ 10 metri: 3-0.

Patru minute mai târziu, același Cherman a scăpat din nou singur, după o pasă primită de la Raul Tămaș. În ciuda opoziției lui Caba și Potra, atacantul Lotusului a reușit să trimită mingea în poartă: 4-0.

În minutul 65, Potra a avut o nouă intervenție bună la șutul lui Cherman de la marginea careului, dar portarul Unirii nu a mai putut face nimic în minutul 74.

Centrarea lui Călugher a ricoșat până la Cherman, care a înscris din șase metri și a completat hattrick-ul: 5-0.

O repriză care trebuie uitată rapid

Pentru Unirea Tășnad, repriza secundă de la Sânmartin este partea care trebuie analizată cel mai atent.

Dacă în prima parte sătmărenii au reușit să limiteze proporțiile rezultatului și au avut chiar câteva momente în care au amenințat poarta lui Urian, după pauză echilibrul s-a rupt complet.

Patru goluri primite în 29 de minute au transformat un meci în care Unirea încă spera la revenire într-o înfrângere categorică.

Lotus a meritat victoria, iar cifrele individuale spun multe despre superioritatea ofensivă a gazdelor: trei goluri pentru Cherman și trei pase decisive pentru Raul Tămaș.

Pentru Tășnad însă, important este ca acest 0-5 să rămână doar o seară neagră și nu începutul unei perioade dificile.

Schimbare pe banca tehnică

Unirea a abordat partida de la Sânmartin după o schimbare importantă pe banca tehnică.

La începutul săptămânii, clubul sătmărean a încetat colaborarea cu Mihai Sabău-Svegler, iar echipa este pregătită în această perioadă de colaboratorii săi, Ioan Pap-Deac și Cosmin Iuhas.

Cei doi au acum misiunea de a redresa situația și de a readuce Unirea pe linia rezultatelor pozitive.

Iar următoarele două partide pot fi importante pentru acest lucru.

Două meciuri pentru reacție

Unirea Tășnad revine pe teren propriu sâmbătă, când va primi vizita celor de la Bihorul Beiuș.

Va fi o bună oportunitate pentru formația sătmăreană să reacționeze după cele două deplasări dificile din Bihor.

Apoi, miercuri, 23 septembrie, Unirea se va deplasa la SCM Zalău.

Două partide în care Tășnadul trebuie să arate că acel 0-5 de la Sânmartin a fost doar un accident de parcurs.

CASETA TEHNICĂ

LOTUS BĂILE FELIX – UNIREA TĂȘNAD 5-0 (1-0)

Au marcat: Sergiu Pop (5), Ianis Bere (48), Andrei Cherman (59, 63, 74)

Lotus: E. Urian – P. Avram, T. Paublusztig, D. Stan, Al. Cherecheș – D. Sala, V. Călugher (77 D. Gheban) – T. Serediuc (58 D. Ciurcui), I. Bere (58 A. Cherman), Sg. Pop (58 T. Kpegouni) – R. Tămaș (82 A. Hosu).

Antrenor: Cosmin Bodea.

Florin Mureșan (foto: Teodor Biriș)