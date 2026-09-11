Accident în față la Dacia. Om încarcerat

Locale 11.09.2026 13:59
Accident în față la Dacia. Om încarcerat
   Mulți sătmăreni au privit cu interes exercițiul-demonstrație ce l-au organizat organele de resort sătmărene. Acest spectacol nu a avut doar un scop de divertisment ci și un scop lucrativ, adică au avut de câștigat atât „actorii” cât și spectatorii. Pentru pompieri și personalul sanitar a reprezentat un antrenament în condiții aproape de realitate, iar pentru spectatori a fost o lecție de viață, sfaturile necesare pentru o eventuală participare reală la un asemenea eveniment tragic și explicațiile a ceea ce se întâmplă fiind difuzate la megafon (portavoce) pe tot parcursul evenimentului.

Cred că urmărind înregistrarea alăturată cu sonor vă veți edifica.


      Gruiță Ienășoiu
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