Inspectorii sanitari veterinari au desfășurat 97 de controale în județ, verificând de la magazine și supermarketuri până la școli, grădinițe, cantine și firme de catering. În această perioadă, o atenție deosebită este acordată alimentelor destinate copiilor și elevilor.

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare au intensificat, în această perioadă, verificările privind respectarea normelor de siguranță alimentară. În intervalul 4–11 septembrie 2026, au fost desfășurate nu mai puțin de 97 de acțiuni de control în unități din întreg județul, obiectivul principal fiind prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor.

Verificările au vizat o gamă largă de operatori din industria alimentară, de la unități de abatorizare și procesare a cărnii și laptelui până la hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentare, magazine alimentare, restaurante, baruri, laboratoare de cofetărie și unități de producție și depozitare a alimentelor.

Inspectorii au verificat, de asemenea, unități pentru fabricarea pâinii și produselor de patiserie, produse de morărit, băuturi răcoritoare și alcoolice, precum și spații destinate depozitării alimentelor, semințelor, legumelor și fructelor.

Școlile și grădinițele, în atenția inspectorilor

O atenție specială este acordată în această perioadă blocurilor alimentare din creșe, grădinițe și școli, indiferent dacă acestea funcționează cu program normal, after-school, semi-internat sau internat. În vizorul inspectorilor se află și operatorii economici care asigură servicii de catering pentru unitățile de învățământ.

DSVSA Satu Mare urmărește, în primul rând, prevenirea apariției unor episoade de toxiinfecții alimentare în rândul copiilor și elevilor. În acest context, sunt verificate condițiile în care sunt recepționate, depozitate și preparate alimentele, dar și respectarea tuturor normelor sanitare veterinare și de siguranță alimentară.

Toate blocurile alimentare și unitățile de catering trebuie să dețină documente de înregistrare sau autorizare sanitar-veterinară valabile pentru activitățile desfășurate.

Inspectorii atrag atenția și asupra responsabilității conducerilor unităților de învățământ și administratorilor acestora, care trebuie să manifeste o vigilență sporită atât la recepția produselor alimentare, cât și în ceea ce privește monitorizarea contractelor încheiate cu firmele de catering.

Produsele periculoase pot fi retrase imediat

În cazul în care, în urma controalelor, sunt identificate produse alimentare care prezintă un risc iminent pentru sănătatea copiilor și elevilor, inspectorii DSVSA pot dispune, în regim de urgență, retragerea definitivă a acestora din consum.

Produsele respective sunt apoi dirijate către unități autorizate pentru neutralizare, inclusiv prin incinerare.

Măsuri severe sunt prevăzute și în situația în care sunt descoperite deficiențe structurale sau de igienă grave ori atunci când neregulile constatate în cadrul unor controale anterioare nu au fost remediate.

În astfel de cazuri, DSVSA Satu Mare poate aplica sancțiuni contravenționale și poate dispune suspendarea temporară sau chiar interzicerea desfășurării activității în blocurile alimentare sau cantinele respective.

Amenzi de 11.200 de lei pentru două magazine

În urma controalelor efectuate în perioada 4–11 septembrie, pentru neconformitățile constatate au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 11.200 de lei.

Amenzile au fost aplicate la două magazine alimentare, cuantumul acestora fiind de 10.000 de lei, respectiv 1.200 de lei. Potrivit DSVSA Satu Mare, sancțiunile au fost dispuse pentru nerespectarea normelor stabilite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor privind depozitarea și comercializarea produselor alimentare.

Reprezentanții DSVSA precizează că acțiunile de control urmăresc în primul rând prevenirea riscurilor și consilierea operatorilor din industria alimentară, însă, acolo unde deficiențele nu sunt remediate în termenul acordat sau există riscuri semnificative pentru siguranța alimentelor, se poate ajunge la aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.

Peste 770.000 de animale, sacrificate în luna august

Datele prezentate de DSVSA Satu Mare arată și volumul important al activității de abatorizare desfășurate în județ.

Numai în luna august 2026, sub control sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în unitățile de sacrificare din județ au fost abatorizate 137 de bovine, 2.697 de suine și 767.329 de pui.

Cifrele evidențiază amploarea activității din sectorul alimentar și, implicit, importanța controalelor menite să asigure respectarea normelor de igienă, depozitare, procesare și comercializare a produselor destinate consumului.

DSVSA: sesizările cetățenilor, importante pentru siguranța alimentară

DSVSA Satu Mare le reamintește consumatorilor că pot sesiza eventualele nereguli din domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentare.

Pentru reclamații și sesizări pot fi apelate numerele 0800 826 787 – Call Center, respectiv 0261 715 956.

Controalele desfășurate la nivelul județului vor continua, în special în această perioadă în care unitățile de învățământ și-au reluat activitatea, iar siguranța alimentelor oferite copiilor și elevilor reprezintă una dintre prioritățile autorităților sanitare veterinare.