



Un bărbat este cercetat pentru tâlhărie calificată după ce, potrivit anchetatorilor, ar fi urmărit o femeie în vârstă de 84 de ani până în zona locuinței, apoi ar fi intrat peste aceasta și i-ar fi smuls cerceii din aur. Victima a suferit leziuni care au necesitat între 5 și 6 zile de îngrijiri medicale.

Un caz grav de tâlhărie, în care victimă a fost o femeie în vârstă de 84 de ani, a ajuns în atenția procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare. Potrivit informațiilor transmise de instituție, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.

În aceeași zi, 11 august 2026, procurorul a solicitat instanței arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Propunerea a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți.

Victima, urmărită până în apropierea locuinței

Potrivit referatului cu propunerea de arestare preventivă, ancheta vizează o faptă deosebit de gravă, comisă asupra unei persoane vulnerabile din cauza vârstei înaintate.

Anchetatorii susțin că inculpatul, care ar fi mascat, ar fi urmărit victima prin tragerea trotuarului față până în zona nasului, după care ar fi escaladat gardul împrejmuitor al unui imobil și ar fi pătruns fără drept și fără consimțământ în locuința femeii.

Odată ajuns în interior, bărbatul ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a victimei și, prin forțare, i-ar fi smuls din urechi o pereche de cercei din material de aur, cântărind aproximativ 4,78 grame.

În urma agresiunii, femeia a suferit leziuni traumatice pentru care, potrivit documentelor din dosar, au fost necesare între 5 și 6 zile de îngrijiri medicale.

După tâlhărie, și-ar fi însușit și telefonul victimei

Anchetatorii mai susțin că, în aceeași împrejurare, inculpatul ar fi sustras din locuință și două telefoane mobile.

Fapta este cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, iar procurorul a considerat că gravitatea faptelor și circumstanțele concrete justifică luarea unei măsuri preventive.

Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea formulată de procuror, astfel că inculpatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Ancheta continuă

Cercetările în acest caz continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și pentru administrarea probelor necesare în cauză.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea măsurii arestării preventive sunt măsuri procesuale care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.