Filarmonica

Locale 11.09.2026 12:33
Filarmonica
   În această seară de la ora 21, pe Nord-Vest TV, aveți ocazia să vă reîntâlniți cu echipa ce conduce Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare. Pe lângă faptul că este cea mai cunoscută instituție de cultură sătmăreană pe plan internațional, filarmonica sătmăreană aduce săptămână de săptămână în foaierul său sute și sute de melomani sătmăreni și nu numai sătmăreni.
   Nord-Vest TV nu a scăpat ocazia de a participa la conferința de presă organizată de filarmonică în vederea prezentării stagiunii 2026-27, stagiune ce debutează joi, 17 septembrie, cu un spectacol de excepție. La  sfârșitul acestei întâlniri cu presa nu am ratat prilejul de a insista pe lângă conducere să aflăm informații ce ori au fost scăpate de sub lupa organizatorilor, ori nu s-au dorit relevate pentru ochii și urechile tuturor. Glumesc desigur, dar să știți că urmărind emisiunea „Incursiune în cotidian” veți afla lucruri noi despre bucuriile și tristețile acestui lăcaș de cultură mult îndrăgit, lucruri care nu au fost punctate în speech-urile celor doi protagoniști.
   Cine sunt aceștia și ce au avut de spus veți afla desigur diseară, la întâlnirea noastră săptămânală.

Gruiță Ienășoiu

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa CRESA
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand