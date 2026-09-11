În această seară de la ora 21, pe Nord-Vest TV, aveți ocazia să vă reîntâlniți cu echipa ce conduce Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare. Pe lângă faptul că este cea mai cunoscută instituție de cultură sătmăreană pe plan internațional, filarmonica sătmăreană aduce săptămână de săptămână în foaierul său sute și sute de melomani sătmăreni și nu numai sătmăreni.

Nord-Vest TV nu a scăpat ocazia de a participa la conferința de presă organizată de filarmonică în vederea prezentării stagiunii 2026-27, stagiune ce debutează joi, 17 septembrie, cu un spectacol de excepție. La sfârșitul acestei întâlniri cu presa nu am ratat prilejul de a insista pe lângă conducere să aflăm informații ce ori au fost scăpate de sub lupa organizatorilor, ori nu s-au dorit relevate pentru ochii și urechile tuturor. Glumesc desigur, dar să știți că urmărind emisiunea „Incursiune în cotidian” veți afla lucruri noi despre bucuriile și tristețile acestui lăcaș de cultură mult îndrăgit, lucruri care nu au fost punctate în speech-urile celor doi protagoniști.

Cine sunt aceștia și ce au avut de spus veți afla desigur diseară, la întâlnirea noastră săptămânală.





Gruiță Ienășoiu