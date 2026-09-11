Se joacă în weekend! Delegări!

Liga a IV-a ELITE - DENDIAROM - Etapa 2
Sâmbătă, 12 septembrie următoarele meciuri:
Someşul Odoreu - Oaşul 1969
ORA: 15:00-seniori
A: Biro Eniko
A1: Matica Gyorgyi
A2: Sician Mihai
Obs. Cseh Sandor
ORA: 17:00-juniori
A: Sician Mihai
A1: Rebegea Adrian
A2: Sălăjan Ionut
Obs. Cseh Sandor
Turul Micula - CSM Victoria Carei
ORA: 15:00-seniori
A: Rebegea Ciprian
A1: Neichi Sergiu
A2: Batori Patrick
Obs. Tătar Marcel
ORA: 17:00-juniori
A: Batori Patrick
A1: Tivadar Marius
A2: Neichi Sergiu
Obs. Tătar Marcel
Recolta Dorolţ - Voinţa Lazuri
ORA: 15:00-juniori / 17:00-seniori
A: Sălăgean Norbert
A1: Moisa Florin
A2: Chiorean Casian
Obs. Nagy Levente
Duminică, 13 septembrie următoarele meciuri:
Talna Oraşu Nou - CSM Olimpia II
ORA: 17:00-seniori
A: Sălăjan Sorin
A1: Nagy Norbert
A2: Bathory Ştefan
Obs. Halici Eugen
Meciul de juniori s-a jucat marţi, 8 septembrie, scor 4-0
Liga a IV-a – Seria A - Etapa 2
Sâmbătă, 12 septembrie următoarele meciuri:
Fortuna Căpleni - Platanul Marna
ORA: 17:00-seniori
A: Bogdan Răzvan
A1: Miclăuş Toma Răzvan
A2: Călăman Cosmin
Obs. Boc Aurel
Duminică, 13 septembrie următoarele meciuri:
Recolta Sanislău - Frohlich Foieni
ORA: 17:00-seniori
A: Iuhas Cosmin
A1: Juhasz Tibor
A2: Ardelean Vlad
Obs. Năstruţ Liviu
Ciumeşti - Kneho Urziceni
ORA: 17:00-seniori
A: Pop Emanuel
A1: Toth Kristian
A2: Mureşan Matei
Obs. Vigu Iosif
Stăruinţa Berveni - Schwaben Kalmandi Cămin
ORA: 15:00-juniori / 17:00-seniori
A: Chiorean Raul
A1: Sălăgean Sarah
A2: Moisa Gabriel
Obs. Kegyes Tiberiu
Liga a IV-a – Seria B - Etapa 2
Sâmbătă, 5 septembrie următoarele meciuri:
Diferit SM - Dacia Medieşu Aurit, teren Partium
ORA: 17:00-seniori
A: Coman Marius
A1: Damian George
A2: Szelmeczi Noel
Obs. Raţ Sebastian
Duminică, 6 septembrie următoarele meciuri:
Victoria Apa - Sportul Botiz
ORA: 15:30-seniori
A: Chiorean George
A1: Botos Roland
A2: Reday Arpad
Obs. Pop Lucian
Vointa Turţ - Înfrăţirea Tarna Mare
ORA: 17:00-seniori
A: Mihai Marius
A1: Korponai Daniel
A2: Sician Marcel
Obs. Iuhas Ioan
Someşul Cărăşeu stă
Liga a IV-a – Seria C - Etapa 2
Duminică, 13 septembrie următoarele meciuri:
Dacia Supur - Unirea Pişcolt
ORA: 14:00-seniori
A: Moisa Florin
A1: Marcus Florescu
A2: Sălăgean Norbert
Obs. Morar Nicolae
Real Andrid - Victoria Petreşti
ORA: 14:00-seniori
A: Rebegea Ciprian Gelu
A1: Pop Raul
A2: Rebegea Adrian
Obs. Gherasim Alexandru
Cetate 800 Ardud - Someşul Oar
ORA: 17:00-seniori
A: Simon Elek
A1: Bauer Adalbert
A2: Trella Zoran
Obs. Turtureanu Ioan
Crasna Moftinu Mic - Vulturii Santău
ORA: 17:00-seniori
A: Iuhas Raul
A1: Denis Gherman
A2: Chiriloaia Ciprian
Obs. Şanta Lili
Liga a V-a – Etapa 1
Sâmbătă, 12 septembrie următoarele meciuri:
Livada - Olimpia Domăneşti
ORA: 17:00-seniori
A: Popescu Tudor
A1: Bauer Iosif
A2: Petric Rareş
Obs. Dorca Marcel
Duminică, 13 septembrie următoarele meciuri:
Voinţa Babţa - Prietenia Crucişor
ORA: 17:30-seniori
A: Moisa Florin
A1: Sălăgean Norbert
A2: Marcus Florescu
Obs. Bâlc Csaba
Voinţa Lazuri II Bercu - Viitorul Viile Satu Mare, nu se dispută
Delegările pot suferi modificări pe parcurs. Oficialii (arbitru, arbitru asistent, observator) sunt rugați să vizualizeze periodic site-ul AJF Satu Mare.