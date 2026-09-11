Se joacă în weekend! Delegări!

Sport 11.09.2026 12:10
Se joacă în weekend! Delegări!

Liga a IV-a ELITE - DENDIAROM - Etapa 2

Sâmbătă, 12 septembrie următoarele meciuri:

Someşul Odoreu - Oaşul 1969

ORA: 15:00-seniori

A: Biro Eniko

A1: Matica Gyorgyi

A2: Sician Mihai

Obs. Cseh Sandor

ORA: 17:00-juniori

A: Sician Mihai

A1: Rebegea Adrian

A2: Sălăjan Ionut

Obs. Cseh Sandor

Turul Micula - CSM Victoria Carei

ORA: 15:00-seniori

A: Rebegea Ciprian

A1: Neichi Sergiu

A2: Batori Patrick

Obs. Tătar Marcel

ORA: 17:00-juniori

A: Batori Patrick

A1: Tivadar Marius

A2: Neichi Sergiu

Obs. Tătar Marcel

Recolta Dorolţ - Voinţa Lazuri

ORA: 15:00-juniori / 17:00-seniori

A: Sălăgean Norbert

A1: Moisa Florin

A2: Chiorean Casian

Obs. Nagy Levente

Duminică, 13 septembrie următoarele meciuri:

Talna Oraşu Nou - CSM Olimpia II

ORA: 17:00-seniori  

A: Sălăjan Sorin

A1: Nagy Norbert

A2: Bathory Ştefan

Obs. Halici Eugen

Meciul de juniori s-a jucat marţi, 8 septembrie, scor 4-0

Liga a IV-a – Seria A - Etapa 2

Sâmbătă, 12 septembrie următoarele meciuri:

Fortuna Căpleni - Platanul Marna

ORA: 17:00-seniori

A: Bogdan Răzvan

A1: Miclăuş Toma Răzvan

A2: Călăman Cosmin

Obs. Boc Aurel

Duminică, 13 septembrie următoarele meciuri:


Recolta Sanislău - Frohlich Foieni

ORA: 17:00-seniori

A: Iuhas Cosmin

A1: Juhasz Tibor

A2: Ardelean Vlad

Obs. Năstruţ Liviu


Ciumeşti - Kneho Urziceni

ORA: 17:00-seniori

A: Pop Emanuel

A1: Toth Kristian

A2: Mureşan Matei

Obs. Vigu Iosif


Stăruinţa Berveni - Schwaben Kalmandi Cămin

ORA: 15:00-juniori / 17:00-seniori

A: Chiorean Raul

A1: Sălăgean Sarah

A2: Moisa Gabriel

Obs. Kegyes Tiberiu


Liga a IV-a – Seria B - Etapa 2

Sâmbătă, 5 septembrie următoarele meciuri:

Diferit SM - Dacia Medieşu Aurit, teren Partium

ORA: 17:00-seniori

A: Coman Marius

A1: Damian George

A2: Szelmeczi Noel

Obs. Raţ Sebastian

Duminică, 6 septembrie următoarele meciuri:

Victoria Apa - Sportul Botiz

ORA: 15:30-seniori

A: Chiorean George

A1: Botos Roland

A2: Reday Arpad

Obs. Pop Lucian

Vointa Turţ - Înfrăţirea Tarna Mare

ORA: 17:00-seniori

A: Mihai Marius

A1: Korponai Daniel

A2: Sician Marcel

Obs. Iuhas Ioan

Someşul Cărăşeu stă


Liga a IV-a – Seria C - Etapa 2

Duminică, 13 septembrie următoarele meciuri:

Dacia Supur - Unirea Pişcolt

ORA: 14:00-seniori

A: Moisa Florin

A1: Marcus Florescu

A2: Sălăgean Norbert

Obs. Morar Nicolae

Real Andrid - Victoria Petreşti

ORA: 14:00-seniori

A: Rebegea Ciprian Gelu

A1: Pop Raul

A2: Rebegea Adrian

Obs. Gherasim Alexandru

 

Cetate 800 Ardud - Someşul Oar

ORA: 17:00-seniori

A: Simon Elek

A1: Bauer Adalbert

A2: Trella Zoran

Obs. Turtureanu Ioan

 

Crasna Moftinu Mic - Vulturii Santău

ORA: 17:00-seniori

A: Iuhas Raul

A1: Denis Gherman

A2: Chiriloaia Ciprian

Obs. Şanta Lili

Liga a V-a – Etapa 1

Sâmbătă, 12 septembrie următoarele meciuri:

Livada - Olimpia Domăneşti

ORA: 17:00-seniori

A: Popescu Tudor

A1: Bauer Iosif

A2: Petric Rareş

Obs. Dorca Marcel

Duminică, 13 septembrie următoarele meciuri:

Voinţa Babţa - Prietenia Crucişor

ORA: 17:30-seniori

A: Moisa Florin

A1: Sălăgean Norbert

A2: Marcus Florescu

Obs. Bâlc Csaba

Voinţa Lazuri II Bercu - Viitorul Viile Satu Mare, nu se dispută

 

Delegările pot suferi modificări pe parcurs. Oficialii (arbitru, arbitru asistent, observator) sunt rugați să vizualizeze periodic site-ul AJF Satu Mare.


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