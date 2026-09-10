Când intersecția devine parcare privată

Bursa zvonurilor 10.09.2026 21:36
Când intersecția devine parcare privată
În Satu Mare, un șofer a decis că regulile de circulație sunt, de fapt, simple recomandări pentru oamenii care încă mai au bun-simț. Așa că și-a lăsat mașina aproape în mijlocul unei intersecții, probabil ca să fie sigur că nu scapă nimeni de el. De ce să cauți un loc de parcare când poți ocupa chiar locul pe unde ar trebui să treacă toată lumea? Pietonii să ocolească, șoferii să facă slalom, iar ceilalți participanți la trafic să-i admire creativitatea.
Probabil, în mintea lui, intersecția nu mai este intersecție. Este „locul meu, că am ajuns primul”. Unii parchează civilizat. Alții parchează strategic. Iar categoria supremă este reprezentată de cei care parchează astfel încât să demonstreze că, în Satu Mare, și geometria traficului poate fi pusă la încercare.
Mașina stă. Orașul așteaptă. Bunul-simț, în schimb, pare să fi plecat în concediu.
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