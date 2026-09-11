Un furt de proporții anchetat la Satu Mare a dus la arestarea preventivă a doi bărbați acuzați că ar fi sprijinit transportul persoanei care a pătruns în locuință și ar fi plecat cu o sumă uriașă de bani.

165.000 de euro ar fi fost furați dintr-o locuință din municipiul Satu Mare, într-un caz în care anchetatorii au identificat și doi presupuşi complici. Aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii au pus în mișcare acțiunea penală pentru complicitate la furt calificat.

Furtul, comis în perioada 22-24 iulie

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, ancheta vizează un furt comis în perioada 22-24 iulie 2026, din locuința unor persoane din municipiul Satu Mare.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că o persoană ar fi pătruns în domiciliul victimelor după ce ar fi forțat sistemul de închidere al ușii de acces. Din interior ar fi fost sustrasă suma de 165.000 de euro, o valoare care transformă cazul într-unul dintre cele mai importante furturi anchetate în această perioadă în municipiu.

Anchetatorii au stabilit, conform probelor administrate până în acest moment, că doi bărbați ar fi sprijinit activitatea infracțională prin asigurarea transportului persoanei implicate în pătrunderea în locuință și sustragerea banilor.

Doi bărbați, arestați preventiv

La data de 10 septembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei doi inculpați, aceștia fiind cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la furt calificat.

În aceeași zi, procurorul a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți arestarea preventivă a celor doi pentru o perioadă de 30 de zile.

Propunerea a fost admisă, astfel că cei doi au fost arestați preventiv.

Măsura dispusă de instanță vine în urma cercetărilor desfășurate de polițiștii judiciari din cadrul Biroului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.

Ancheta continuă pentru stabilirea întregii situații

Cercetările nu sunt însă finalizate. Polițiștii și procurorii continuă administrarea probelor pentru stabilirea cu exactitate a modului în care a fost comis furtul, a rolului pe care fiecare dintre persoanele implicate l-ar fi avut și pentru identificarea tuturor împrejurărilor în care suma de 165.000 de euro a fost sustrasă.

Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice alte detalii privind identitatea persoanelor cercetate sau traseul banilor.

Cazul rămâne în atenția anchetatorilor, iar eventualele noi informații vor putea clarifica modul în care a fost pus la cale furtul și dacă au existat și alte persoane implicate.

Este important de precizat că punerea în mișcare a acțiunii penale și arestarea preventivă nu reprezintă o condamnare. Cei doi inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procedurilor judiciare, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.