În Satu Mare, se pare că linia dublă continuă a început să capete o nouă semnificație. Nu mai este, pentru unii șoferi, o interdicție, ci un fel de sugestie rutieră: „Dacă ai treabă, poți să treci”.

Așa pare să fi gândit și un șofer sătmărean care, într-un moment de maximă inspirație rutieră, a trecut liniștit peste linia dublă continuă pentru a ajunge la un loc de parcare aflat pe contrasens. Pentru el, probabil, marcajul nu era o linie de demarcație, ci doar o dungă albă ceva mai hotărâtă.

Important era că locul era liber.

Ce mai contează că pentru a ajunge acolo trebuia să încalce regulile? În fond, în jungla urbană sătmăreană, dacă găsești un loc de parcare liber, trebuie să lupți pentru el. Cu marcajele, cu sensul de mers, cu ceilalți participanți la trafic și, eventual, cu bunul-simț.

Dar adevărata întrebare apare la plecare.

Dacă șoferul nostru a intrat peste linia dublă continuă pentru a parca pe contrasens, bănuim că, atunci când și-a terminat treaba și a vrut să plece, a trebuit să treacă din nou peste aceeași linie.

Adică, matematic vorbind, două traversări.

Oare se ia permisul de două ori?

Dacă da, avem o problemă. Dacă nu, avem o altă problemă: șoferul ar putea rămâne cu permisul și cu aceeași impresie că linia dublă continuă este, de fapt, o invitație la creativitate.

Poate că data viitoare va găsi un loc liber fără să mai traverseze contrasensul.

Sau, cine știe, poate va considera că pentru un loc de parcare merită încercat și sensul giratoriu invers.

La noi, parcarea e uneori mai importantă decât circulația.







