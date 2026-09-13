Sătmărean, prins beat la volan

La data de 11 septembrie a.c., în jurul orei 00:50, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Careiului, din municipiul Satu Mare, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 39 de ani, din aceeași localitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.83 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.