O veste tristă a îndoliat familia viceprimarului municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș. Mama-soacră a acesteia s-a stins din viață, lăsând în urmă o durere profundă și un gol pe care cuvintele nu îl pot cuprinde.

Sunt momente în viață în care cuvintele devin prea puține pentru a putea exprima durerea unei despărțiri. Pentru familia viceprimarului municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, unul dintre aceste momente a venit odată cu trecerea în eternitate a mamei soțului său, Claudiu Tămășan.

Plecarea unui om drag lasă întotdeauna în urmă un gol greu de umplut. Rămân amintirile, gesturile de iubire, vorbele rostite de-a lungul anilor și toate acele momente care, după despărțire, capătă o valoare și mai mare.

Cristina Tămășan Ilieș și-a exprimat durerea printr-un mesaj emoționant, adresat celei care a plecat dintre cei dragi:

„Drum lin spre lumină! 🕊️ Plecarea dumneavoastră lasă multă durere și un gol imens în familia noastră. Dumnezeu să vă odihnească sufletul în pace și lumină!”

La rândul său, Claudiu Tămășan și-a luat rămas-bun de la mama sa printr-un mesaj în care se simt atât durerea pierderii, cât și recunoștința pentru dragostea și grija primite de-a lungul vieții.

„Mult prea devreme a venit momentul despărțirii, mamă… Ai plecat dintre noi, lăsând în urmă o durere greu de cuprins în cuvinte și un gol imens în sufletul meu. Îți mulțumesc pentru toată dragostea și grija pe care mi le-ai oferit.

Dumnezeu să te odihnească în pace și să te așeze de-a dreapta Sa! Drum lin spre lumină, suflet drag! 🕊️ Vei rămâne mereu în inima mea.”

În fața unei asemenea pierderi, nu există cuvinte care să poată alina cu adevărat durerea celor rămași. Există doar amintirea celui plecat, care va rămâne vie în sufletele celor care l-au iubit.

Familiei îndoliate îi transmitem sincere condoleanțe, putere și mângâiere în aceste clipe grele. Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace și lumină, iar celor rămași să le dea puterea de a trece peste această dureroasă despărțire.

Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV transmit familiei Tămășan Ilieș sincere condoleanțe și întreaga compasiune în aceste momente de profundă tristețe.

Dumnezeu să o odihnească în pace!







