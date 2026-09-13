Familia Tămășan Ilieș traversează momente de profundă durere după pierderea Rodicăi Tămășan, mama lui Claudiu Tămășan

O veste tristă a îndoliat familia viceprimarului municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș. Mama soțului său, Claudiu Tămășan, s-a stins din viață, lăsând în urmă un gol greu de cuprins în cuvinte.

Un rămas-bun încărcat de durere

Plecarea unui om drag lasă în urmă nu doar tristețe, ci și o mulțime de amintiri care devin, odată cu despărțirea, mai prețioase ca niciodată. Pentru familia Tămășan, aceste zile sunt marcate de durerea pierderii și de gândul la cea care a fost mamă, soacră și parte importantă a familiei.

Cristina Tămășan Ilieș și-a exprimat durerea printr-un mesaj emoționant:

„Drum lin spre lumină! 🕊️ Plecarea dumneavoastră lasă multă durere și un gol imens în familia noastră. Dumnezeu să vă odihnească sufletul în pace și lumină!”

La rândul său, Claudiu Tămășan și-a luat rămas-bun de la mama sa printr-un mesaj în care vorbește despre durerea despărțirii, dar și despre dragostea și recunoștința pe care i le poartă.

„Mult prea devreme a venit momentul despărțirii, mamă… Ai plecat dintre noi, lăsând în urmă o durere greu de cuprins în cuvinte și un gol imens în sufletul meu. Îți mulțumesc pentru toată dragostea și grija pe care mi le-ai oferit.

Dumnezeu să te odihnească în pace și să te așeze de-a dreapta Sa! Drum lin spre lumină, suflet drag! 🕊️ Vei rămâne mereu în inima mea.”

Rodica Tămășan va fi condusă pe ultimul drum

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu Rodicăi Tămășan sunt așteptați luni, 14 septembrie, de la ora 18:00, la slujba de priveghi, care va avea loc la Cimitirul din Păulești, pe strada Nicolae Bălcescu.

Slujba de înmormântare va avea loc marți, 15 septembrie, de la ora 13:00, în același loc.

Familia transmite celor care doresc să fie alături în aceste momente rugămintea de a nu aduce coroane. Cei care doresc pot aduce o singură floare, ca semn de iubire, respect și neuitare.

Condoleanțe familiei îndoliate

În fața unei asemenea pierderi, cuvintele sunt prea puține pentru a putea alina durerea celor rămași. Rămân însă amintirile, dragostea și toate momentele care vor păstra vie memoria celui plecat.

Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV transmit familiei Tămășan Ilieș sincere condoleanțe, putere și mângâiere în aceste clipe grele.

Dumnezeu să o odihnească în pace și să îi lumineze calea spre Împărăția Sa!



