Școala sătmăreană de scrimă, din nou în prim-plan!

Mult succes tuturor și cât mai multe rezultate bune pentru România și pentru sportivii sătmăreni!





Veste excelentă pentru scrima sătmăreană! Comitetul Executiv al Federației Române de Scrimă a decis ca trei dintre antrenorii formați și consacrați la Satu Mare să preia responsabilități importante la loturile naționale de juniori și cadeți.Este o nouă confirmare a valorii școlii sătmărene de scrimă și a muncii depuse de-a lungul anilor la CS Satu Mare, club care continuă să ofere oameni importanți pentru scrima românească.Adrian Pop continuă la lotul național de junioareAdrian Pop își va continua activitatea la lotul național feminin de spadă juniori, unde va face echipă cu Iulian Bratu, de la CSA Steaua.Experiența tehnicianului sătmărean va fi importantă într-un sezon internațional care se anunță intens pentru sportivele din această categorie.Szilagyi și Nagy, responsabili la loturile de cadețiO altă veste importantă este numirea lui Adrian Szilagyi în funcția de antrenor responsabil al lotului național feminin de spadă cadeți.Tot la cadeți, Nagy Lehel va fi antrenorul responsabil al lotului național masculin de spadă.Astfel, Satu Mare va avea reprezentare consistentă în staffurile tehnice ale loturilor naționale de spadă, atât la juniori, cât și la cadeți.Și sportivii sătmăreni sunt așteptați pe planșăSezonul internațional pentru aceste categorii va debuta în aproximativ o lună, iar speranțele sunt ca noua structură tehnică să contribuie și la apariția cât mai multor sportivi de la CS Satu Mare în competițiile internaționale.De altfel, în clasamentele mondiale actuale există deja motive serioase de optimism.Ana Tomșa ocupă locul 87 în ierarhia mondială a junioarelor, în timp ce Kurtinecz Johanna se află pe o excelentă poziție 14 în clasamentul mondial al cadetelor.Pentru scrima sătmăreană, prezența celor două sportive în topurile mondiale reprezintă un argument în plus că baza de performanță continuă să producă rezultate.Sătmăreni și oameni formați la Satu Mare, în staffurile naționaleRecunoașterea școlii sătmărene nu se oprește însă la cei trei antrenori de spadă.Iulian Teacă, sătmăreanul Teofil Moisuc și Radu Dărăban, la rândul lor antrenori formați la Satu Mare, vor avea responsabilități importante în cadrul loturilor naționale de floretă, feminin și masculin.Practic, școala sătmăreană de scrimă își confirmă încă o dată rolul important pe care îl are în scrima românească, nu doar prin sportivii pe care îi formează, ci și prin antrenorii pe care îi dă loturilor naționale.Șase oameni legați de Satu Mare vor avea, în noul sezon, responsabilități la loturile naționale. Este o recunoaștere importantă pentru munca depusă de generații întregi de antrenori și sportivi și, în același timp, o mare responsabilitate pentru cei care vor pregăti viitoarele performanțe ale scrimei românești.





















