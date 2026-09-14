Peste 650 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate în județul Satu Mare, în cadrul unor ample acțiuni de ordine publică și trafic

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 11–13 septembrie, ample activități pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru prevenirea evenimentelor rutiere. În doar trei zile, oamenii legii au aplicat peste 650 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 270.000 de lei. Acțiunile au vizat atât prevenirea faptelor antisociale, cât și supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier în județ.

Peste 150 de sancțiuni pentru fapte care afectează ordinea publică

În perioada 11–13 septembrie, polițiștii sătmăreni au desfășurat activități pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județ.

În urma acțiunilor desfășurate, au fost aplicate peste 150 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 80.000 de lei.

Intervențiile polițiștilor au urmărit prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni.

Peste 500 de sancțiuni în trafic

O componentă importantă a activităților desfășurate de polițiștii sătmăreni a fost reprezentată de acțiunile de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier.

În urma verificărilor efectuate în județ, polițiștii au aplicat peste 500 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 190.000 de lei.

Acțiunile au avut ca scop prevenirea faptelor antisociale și, în același timp, creșterea siguranței rutiere, prin identificarea și sancționarea celor care încalcă normele de circulație.

Amenzi de peste 270.000 de lei în trei zile

Cumulând sancțiunile aplicate pentru încălcarea normelor privind ordinea și siguranța publică cu cele dispuse în urma controalelor rutiere, polițiștii sătmăreni au aplicat în cele trei zile peste 650 de sancțiuni contravenționale.

Valoarea totală a amenzilor depășește 270.000 de lei, ceea ce înseamnă că, în medie, au fost aplicate sancțiuni de peste 90.000 de lei pe zi în cadrul activităților desfășurate în județ.

Reprezentanții IPJ Satu Mare continuă astfel acțiunile de prevenire și combatere a faptelor antisociale, precum și activitățile de control în trafic, cu obiectivul de a menține un climat de siguranță pentru locuitorii județului și pentru toți participanții la trafic.