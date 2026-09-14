Unitatea de Primire Urgențe a acordat asistență medicală pentru 507 persoane, dintre care 154 au necesitat internare

În perioada 11–14 septembrie 2026, Unitatea de Primire Urgențe a acordat asistență medicală unui număr de 507 persoane. Cele mai multe cazuri au fost încadrate la categoria urgențelor, în timp ce 65 de pacienți au fost considerați cazuri critice. În urma evaluărilor medicale, 154 de persoane au fost internate pentru continuarea investigațiilor și administrarea tratamentului necesar.

507 persoane evaluate de medicii de la Urgențe

În cele patru zile cuprinse în perioada 11–14 septembrie, activitatea Unității de Primire Urgențe a fost una intensă, cadrele medicale acordând îngrijiri unui număr de 507 pacienți.

Fiecare persoană prezentată la UPU a fost evaluată medical, iar în funcție de gravitatea situației și de necesitățile terapeutice, pacienții au primit tratamentul corespunzător sau au fost direcționați către secțiile de specialitate.

65 de cazuri critice

Din totalul pacienților care au ajuns la UPU, 65 au fost încadrați în categoria cazurilor critice, ceea ce a impus intervenție și evaluare medicală promptă.

Alte 334 de persoane au fost încadrate ca urgențe, reprezentând cea mai numeroasă categorie de pacienți înregistrați în această perioadă.

De asemenea, 108 pacienți au fost considerați cazuri non-urgente, aceștia necesitând evaluare medicală, fără ca situația lor să impună intervenția imediată specifică unui caz critic.

154 de pacienți au fost internați

În urma evaluărilor de specialitate efectuate la Unitatea de Primire Urgențe, 154 de persoane au necesitat internarea în spital.

Acești pacienți au fost direcționați către secțiile de specialitate pentru continuarea investigațiilor medicale și administrarea tratamentului necesar, în funcție de diagnosticul și starea fiecăruia.

Cifrele înregistrate în perioada 11–14 septembrie reflectă volumul important de activitate al Unității de Primire Urgențe, unde cadrele medicale trebuie să gestioneze zilnic atât cazuri grave, care necesită intervenție imediată, cât și situații medicale care pot fi soluționate după evaluarea de specialitate.