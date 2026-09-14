





























Oaşul 1969 - Turul Micula





Partidele celei de-a doua etape din primul eșalon fotbalistic județean s-au disputat sâmbătă și duminică. În primul meci al etapei, formația din Negrești-Oaș, echipă candidate la titlul de campioană, s-a impus , neașteptat de ușor, scor 5–1 pe terenul celor de la Someșul Odoreu, într-o partidă cu șase goluri și în care, Gabi Cadar, revenit acasă după Aventura nefericită de la Barcău Nușfalău, a demonstrate că rămâne același om de gol.Oașul a deschis scorul în minutul 16, prin Gabriel Cădar, același jucător reușind să marcheze din nou în minutul 35. Gazdele au redus din diferență înainte de pauză, însă formația din Negrești-Oaș a controlat partea secundă și a mai înscris de trei ori, prin Gabriel Cădar, Suket Mario și Alessandro Mihoc.Prima victorie a sezonului a obținut-o și Victoria Carei, care s-a impus la limită, scor 1–0, pe terenul formației Turul Micula. Singurul gol al întâlnirii a fost înscris de Horváth Dávid, în minutul 40. Grație acestui succes, careienii își păstrează locul al treilea în clasament.Într-un alt meci al etapei, Recolta Dorolț a avut un debut perfect în noul sezon, câștigând cu 6–1 partida disputată pe teren propriu împotriva celor de la Voința Lazuri.Ca și în runda inaugural , debutanta în Elite din Lazuri a rezistat bine în prima repriză, încheiată cu avantaj minim pentru gazde, scor 1–0. După pauză însă, Recolta a accelerat și a mai marcat de cinci ori.Varga Zoltán a reușit o „dublă”, iar Tiago Mureșan, Nicolae Filimon și Andrei Boje au completat lista marcatorilor pentru Recolta. Pentru Voința Lazuri a înscris Srepler Erich.Capul de afiș al etapei a fost duelul dintre campioana Talna Orașu Nou și CSM Olimpia Satu Mare II, formație care după prima etapă ocupa locul secund.Gazdele au început excelent și, după primul sfert de oră, conduceau deja cu 2–0. Sătmărenii au redus din diferență înainte de pauză, iar în partea secundă au restabilit egalitatea. Talna a profitat de lipsa de experiență a echipei antrenate de Liviu Ivasuc și a marcat rapid golul victoriei și s-a impus cu 3–2.Cu două victorii din tot atâtea partide, campioana en-titre are punctaj maxim și continuă să conducă clasamentul Ligii 4 Elite.Liga 4 Elite – etapa a douaSomeșul Odoreu – Oașul 1969 Negrești-Oaș 1–5 (1–2)Marcatori: Marian Negru (75), respectiv Gabriel Cădar (16, 35, 62), Suket Mario (76), Alessandro Mihoc (89).Turul Micula – Victoria Carei 0–1 (0–1)Marcator: Horváth Dávid (40).Recolta Dorolț – Voința Lazuri 6–1 (1–0)Marcatori: Varga Zoltán (23, 56), Tiago Mureșan (59, 68), Nicolae Filimon (84), Andrei Boje (86), respectiv Srepler Erich (75).Talna Orașu Nou – CSM II Olimpia Satu Mare II 3–2 (2–1)Marcatori: Raul Raț (7, 70), Süveg Nándor (15), respectiv Luca Botca (19), Luca Feher (63).Clasament1. Talna Orașu Nou 2 2 0 0 8–5 62. Oașul 1969 Negrești-Oaș 2 1 1 0 6–2 43. Victoria Carei 2 1 1 0 2–1 44. Recolta Dorolț 1 1 0 0 6–1 35. CSM Olimpia Satu Mare II 2 1 0 1 4–3 36. Turul Micula 2 0 0 2 0–3 07. Someșul Odoreu 1 0 0 1 1–5 08. Voința Lazuri 2 0 0 2 4–11 0Etapa 3 - 19/20 septembrieVoinţa Lazuri - Someşul OdoreuCSM Olimpia II - Recolta DorolţCSM Victoria Carei - Talna Oraşu Nou