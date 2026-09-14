Un tânăr din Satu Mare a ajuns la spital după ce autoturismul pe care îl conducea a părăsit partea carosabilă

Un accident rutier s-a produs joi după-amiază, pe Drumul Județean 193C, între localitățile Homorodul de Jos și Homorodul de Mijloc. Un tânăr de 21 de ani, din municipiul Satu Mare, a fost rănit după ce, într-o curbă, ar fi pierdut controlul asupra autoturismului și a ajuns în șanț. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Accidentul, semnalat prin 112

Evenimentul rutier a fost anunțat la numărul de urgență 112 în data de 11 septembrie, la ora 17:38. La fața locului au fost direcționați polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, care au început verificările pentru stabilirea modului în care s-a produs accidentul.

Din primele cercetări efectuate, oamenii legii au stabilit că un tânăr în vârstă de 21 de ani, din municipiul Satu Mare, conducea un autoturism pe DJ 193C, pe tronsonul dintre Homorodul de Jos și Homorodul de Mijloc.

Mașina a părăsit carosabilul și a ajuns în șanț

Potrivit primelor verificări ale polițiștilor, într-o curbă, conducătorul auto nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Ulterior, acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în șanț.

În urma impactului, tânărul de 21 de ani a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Deocamdată, polițiștii nu au indicat existența altor persoane rănite în urma evenimentului rutier.

Șoferul nu consumase alcool

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

În continuare, polițiștii rutieri efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul și pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de eveniment.

Cercetările continuă, urmând ca, în funcție de rezultatele acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun.