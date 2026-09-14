Ceremonia dedicată Zilei Pompierilor din România a adus în prim-plan profesionalismul, performanțele sportive și sacrificiul salvatorilor sătmăreni

La Satu Mare, manifestările dedicate Zilei Pompierilor din România s-au încheiat într-o atmosferă solemnă, dar și festivă, printr-o ceremonie militară în cadrul căreia au fost recompensați pompieri care s-au remarcat prin profesionalism, implicare și rezultate deosebite. Evenimentul a fost urmat de parada cadrelor militare și prezentarea tehnicii de intervenție a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, oferind publicului ocazia de a-i vedea îndeaproape pe cei care, zi de zi, sunt pregătiți să intervină atunci când vieți și bunuri sunt în pericol.

Avansări în grad pentru pompierii care s-au remarcat prin profesionalism

Unul dintre cele mai importante momente ale ceremoniei a fost înaintarea în grad înainte de expirarea stagiului minim pentru mai multe cadre ale ISU „Someș” Satu Mare. Distincțiile acordate au reprezentat o recunoaștere a muncii, pregătirii profesionale, disciplinei și responsabilității demonstrate în îndeplinirea misiunilor.

Astfel, căpitanul Mondoca Florin a fost înaintat în gradul de maior, în timp ce plutonierii adjutanți Kuc Cătălin, Rabotin Marius și Moldovan Remus au fost înaintați în gradul de plutonier adjutant-șef.

De asemenea, sergent-majorul Cosmuța Florin a fost înaintat în gradul de plutonier.

Pentru cadrele militare, asemenea momente nu reprezintă doar o schimbare de însemne pe uniformă, ci și o confirmare publică a faptului că efortul, pregătirea continuă și modul în care își îndeplinesc misiunile sunt apreciate și răsplătite.

Performanță și în afara intervențiilor: pompierii sătmăreni, rezultate remarcabile în sport

Pompierii ISU „Someș” Satu Mare au demonstrat că pregătirea fizică, disciplina, perseverența și spiritul de echipă nu sunt importante doar în timpul intervențiilor, ci și în competițiile sportive.

Printre rezultatele remarcabile obținute de sportivii instituției se numără locul al II-lea obținut de plutonierul adjutant Kompasz Gabriel la competiția „Scări pe Toacă”, categoria 41+.

Soldatul Corondan Gheorghe a reușit o performanță deosebită la Campionatul Național de Seniori la atletism, unde a câștigat medalia de aur și locul I la decatlon, obținând totodată locul al III-lea la săritura în lungime.

La rândul său, sublocotenentul Butean Daiana a avut rezultate deosebite la Campionatul Mondial de Karate WUKF. Aceasta a obținut locul I la Kumite Shobu Sanbon, locul I cu echipa Rotativ și locul al II-lea cu echipa Shobu Sanbon.

Lotul sportiv al ISU „Someș” Satu Mare a urcat pe podium și la Concursurile Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență, clasându-se pe locul al III-lea în proba de ștafetă 4x100 de metri.

Performanțe importante au fost obținute și de echipa de descarcerare, care a ocupat locul al III-lea la etapa interjudețeană a Concursului Național de Descarcerare și Prim Ajutor, desfășurată în județul Sălaj.

Tinerii pompieri sătmăreni, performanță peste hotare

În cadrul manifestărilor a fost apreciată și participarea echipei „Prietenii Pompierilor” a Liceului Teoretic German „Johann Ettinger” la Olimpiada Tinerilor Pompieri din Cehia.

Tinerii sătmăreni au reprezentat județul la competiția internațională și au obținut locul 20 din 39 de echipe participante la categoria „Silver”. Rezultatul demonstrează implicarea noii generații în activități care dezvoltă disciplina, spiritul de echipă, responsabilitatea și capacitatea de reacție în situații de urgență.

Serviciile private de urgență, un rol important în siguranța comunității

Un moment aparte al ceremoniei a fost dedicat lotului SPSU DRÄXLMAIER, care a reprezentat cu onoare județul Satu Mare la etapa națională a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență, desfășurată la Buzău.

Echipa a obținut rezultate remarcabile și s-a clasat pe podium, demonstrând nivelul de pregătire și spiritul de echipă al pompierilor din serviciile private pentru situații de urgență.

Participarea și rezultatele obținute au evidențiat, totodată, contribuția importantă pe care aceste structuri o au la protejarea comunităților și la intervenția rapidă în situații care pot pune în pericol vieți și bunuri.

„Pompierul anului” și „Salvatorul anului”, două distincții pentru devotament

Unul dintre cele mai emoționante momente ale manifestărilor a fost acordarea diplomelor onorifice pentru „Pompierul anului” și „Salvatorul anului”.

Titlul de „Pompierul anului” i-a revenit plutonierului adjutant-șef Moș Olimpiu, în timp ce distincția de „Salvatorul anului” a fost acordată plutonierului adjutant-șef Czier Tiberiu.

Cele două distincții reprezintă recunoașterea dăruirii, sacrificiului și profesionalismului demonstrate în activitatea desfășurată în slujba comunității. Sunt oameni care, în momente în care majoritatea caută siguranța, aleg să meargă exact în direcția pericolului.

Pompierii sătmăreni, în misiuni internaționale

În cadrul ceremoniei au fost evidențiați și pompierii sătmăreni care au participat la misiuni externe în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă.

Aceștia au contribuit la operațiunile de stingere a incendiilor de pădure din Franța și Elveția, reprezentând România în cadrul unor misiuni internaționale complexe.

Participarea pompierilor sătmăreni la astfel de intervenții reprezintă o confirmare a nivelului de pregătire profesională și a capacității acestora de a acționa în situații dificile, inclusiv dincolo de granițele țării.

Ceremonie solemnă, completată de momente artistice

Atmosfera festivă a evenimentului a fost completată de momente artistice care au adus emoție și culoare ceremoniei.

Mezzosoprana Papp Beáta a oferit un moment muzical deosebit și a interpretat Imnul de stat al României, contribuind la solemnitatea evenimentului.

Publicul s-a bucurat și de prestația taragotistului Călin Borșe, care a completat programul artistic și a adus o notă aparte manifestărilor dedicate celor care își pun, zi de zi, pregătirea și curajul în slujba comunității.

Ziua Pompierilor din România a fost astfel marcată la Satu Mare printr-o combinație de solemnitate, recunoaștere și sărbătoare. În centrul manifestărilor au rămas oamenii din spatele uniformelor: cei care intervin în situații-limită, cei care se pregătesc permanent pentru ceea ce este mai rău și cei care, prin profesionalismul lor, contribuie la siguranța comunității.



