Un nou proiect social își propune să le ofere persoanelor vârstnice din Ardud sprijin, îngrijire și șansa de a rămâne independente în propriile locuințe

La sediul Primăriei Orașului Ardud a avut loc conferința de deschidere a proiectului „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice în orașul Ardud”, o inițiativă prin care administrația locală și Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare își propun să dezvolte servicii sociale adaptate nevoilor reale ale seniorilor din comunitate. Proiectul marchează un pas important în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu și urmărește ca persoanele vârstnice să poată beneficia de sprijin fără să fie nevoite să se rupă de locuința, familia și comunitatea în care și-au construit viața.

Un proiect construit în jurul nevoilor persoanelor vârstnice

Proiectul este implementat de Orașul Ardud, în calitate de lider, în parteneriat cu Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare și are ca obiectiv principal creșterea accesului persoanelor vârstnice la servicii sociale de calitate, sustenabile și adaptate situațiilor cu care acestea se confruntă.

Conferința de lansare a reprezentat momentul în care au fost prezentate principalele direcții ale proiectului, de la necesitatea dezvoltării unor asemenea servicii la activitățile care urmează să fie desfășurate și până la rezultatele și impactul așteptat asupra comunității.

Participanții au primit informații despre grupul țintă și beneficiarii proiectului, calendarul de implementare, serviciile care vor fi oferite la domiciliu, precum și despre responsabilitățile asumate de fiecare dintre cei doi parteneri.

Seniorii vor putea primi sprijin chiar la domiciliu

Una dintre principalele direcții ale proiectului este dezvoltarea și furnizarea unor servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.

Prin aceste servicii se urmărește sprijinirea beneficiarilor astfel încât aceștia să își poată păstra, pe cât posibil, independența și o bună calitate a vieții, în propriul domiciliu și în comunitatea în care trăiesc.

Este o abordare care pune accentul nu doar pe acordarea unui ajutor punctual, ci pe crearea unui sistem de sprijin adaptat nevoilor individuale ale persoanelor vârstnice.

Pentru mulți seniori, posibilitatea de a primi ajutor acasă poate însemna mai mult decât un serviciu social. Poate însemna păstrarea autonomiei, a sentimentului de siguranță și a legăturii cu mediul în care au trăit ani sau chiar decenii.

Combaterea izolării și marginalizării

Proiectul își propune, totodată, să contribuie la prevenirea izolării sociale și a marginalizării persoanelor vârstnice, probleme care pot afecta semnificativ calitatea vieții acestora.

Intervențiile vor fi orientate către nevoile reale ale beneficiarilor, astfel încât sprijinul să ajungă acolo unde este cel mai necesar.

În acest fel, dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu este privită și ca o investiție în comunitate. O comunitate incluzivă este una în care vârstnicii nu sunt lăsați în afara vieții sociale și în care sprijinul este oferit celor care, din cauza vârstei sau a situației personale, întâmpină dificultăți în a se descurca singuri.

Primăria Ardud și Caritas, parteneriat pentru servicii sociale

Un element important al proiectului îl reprezintă parteneriatul dintre Orașul Ardud și Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare.

Colaborarea reunește experiența administrației publice locale cu expertiza unei organizații cu experiență în furnizarea de servicii sociale. Prin această asociere, proiectul urmărește să creeze un mecanism de intervenție cât mai apropiat de nevoile beneficiarilor.

Parteneriatul este important și prin perspectiva sustenabilității serviciilor dezvoltate, obiectivul fiind ca sprijinul oferit persoanelor vârstnice să răspundă unor nevoi concrete și să contribuie pe termen lung la consolidarea serviciilor sociale disponibile în orașul Ardud.

„Un sprijin concret pentru beneficiari și familiile acestora”

Mesajul transmis în cadrul conferinței de lansare a pus accentul pe necesitatea ca dezvoltarea serviciilor sociale să aibă un efect direct asupra vieții persoanelor care au nevoie de sprijin.

„Prin acest proiect facem un pas important pentru dezvoltarea serviciilor sociale din orașul Ardud și, mai ales, pentru sprijinirea persoanelor vârstnice care au nevoie de ajutor pentru a putea duce o viață cât mai independentă și demnă în propria comunitate. Ne dorim ca serviciile de îngrijire la domiciliu să reprezinte un sprijin concret pentru beneficiari și familiile acestora și să contribuie la creșterea calității vieții persoanelor vârstnice”, a fost mesajul transmis în cadrul evenimentului.

În acest context, proiectul nu se adresează doar beneficiarilor direcți, ci și familiilor acestora, care pot primi astfel un sprijin important în situațiile în care îngrijirea unei persoane vârstnice devine dificil de asigurat exclusiv în cadrul familiei.

Finanțare europeană pentru dezvoltarea serviciilor sociale

Proiectul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice în orașul Ardud” este finanțat în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, prin Fondul Social European Plus (FSE+), în cadrul priorității dedicate serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.

Proiectul are Cod SMIS 349052 și este cofinanțat de Uniunea Europeană.

Prin intermediul finanțării europene, administrația locală urmărește să dezvolte capacitatea comunității de a răspunde unei nevoi sociale tot mai importante: sprijinirea persoanelor vârstnice care doresc și au nevoie să rămână în propriul domiciliu, beneficiind în același timp de servicii adaptate situației lor.

Ardud își consolidează serviciile pentru o comunitate mai incluzivă

Implementarea proiectului reprezintă un nou pas în direcția construirii unei comunități în care persoanele vârstnice să beneficieze de respect, sprijin și servicii adaptate nevoilor lor.

Dincolo de obiectivele administrative și de finanțarea europeană, miza proiectului este una profund umană: aceea ca vârsta înaintată să nu însemne automat singurătate, dependență sau marginalizare.

Prin dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, Orașul Ardud și partenerul său își propun să aducă sprijinul mai aproape de oameni, chiar în locul în care aceștia se simt cel mai în siguranță – propria casă.

Datele proiectului

Beneficiar/Lider de proiect: Orașul Ardud

Partener: Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare

Program de finanțare: Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027

Fond: Fondul Social European Plus (FSE+)

Cod SMIS: 349052

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.