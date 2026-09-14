A înotat, a pedalat, a alergat și a urcat cele 390 de trepte de la Vidraru. Pentru Marius Crișan, provocarea Transfier nu a însemnat însă doar o nouă performanță sportivă, ci și o misiune caritabilă. Prin participarea la competiție, sătmăreanul a reușit să strângă bani pentru un copil care a învins cancerul și care se întoarce acum la școală

Transfier este una dintre cele mai dificile competiții de triatlon organizate în România. Traseul îi poartă pe sportivi prin spectaculosul peisaj al Transfăgărășanului, iar proba Half presupune 1,9 kilometri de înot, 90 de kilometri de ciclism și 21 de kilometri de alergare. Cursa se încheie într-un mod devenit deja emblematic: concurenții trebuie să urce cele 390 de trepte până la statuia lui Prometeu, deasupra barajului Vidraru.

Startul nu a fost deloc unul ușor.

„Mă așteptam să fie dificil, dar nu m-am așteptat să pornesc atât de greu”, a povestit sătmăreanul după competiție.

Noaptea de dinaintea concursului a fost una dificilă, cu puțin somn și multe emoții. Starea de oboseală s-a făcut simțită încă de la prima probă. La înot, Marius spune că a avut o evoluție mult sub așteptări, deși condițiile din apă au fost foarte bune.

Ieșirea din apă nu i-a făcut misiunea mai ușoară. Până la zona de tranziție a avut de urcat o porțiune abruptă, într-un moment în care era deja amețit și avea pulsul ridicat.

A urmat proba de ciclism, pe unul dintre cele mai spectaculoase, dar și solicitante trasee din România. Marius a încercat să respecte planul stabilit împreună cu antrenorul său, Istvan Szokolszky, însă pulsul a rămas ridicat în primii kilometri.

Abia după aproximativ opt kilometri a început să-și revină.

Pe măsură ce cursa avansa, a început să ajungă din urmă alți concurenți. Tentația de a accelera a fost mare, dar și-a amintit sfaturile primite de la sportivi cu experiență și a ales să nu forțeze inutil.

Un moment important pentru moralul său a fost întâlnirea cu Claudia și Thomas, care l-au încurajat de pe traseu.

Dacă începutul a fost dificil, alergarea a mers mult mai bine. Cu sfaturile antrenorului în minte, Marius a reușit să ducă la capăt și ultima probă.

Apoi au venit cele 390 de trepte.

După înot, 90 de kilometri pe bicicletă și o semimaraton, urcarea treptelor către statuia lui Prometeu a reprezentat ultimul efort înainte de linia de sosire.

Cursa era gata. Dar adevărata victorie avea să fie alta.

500 de lei pe lună pentru un copil care se întoarce la școală

Marius Crișan nu a participat la Transfier doar pentru propria provocare sportivă. A folosit competiția pentru a lansa un apel către cei care doresc să sprijine copiii care au trecut printr-o luptă cumplită.

Banii strânși în urma campaniei sale vor ajunge, prin programul MagicEDU al Asociației Magic, la un copil care a învins cancerul și care se întoarce acum în băncile școlii.

Copilul va beneficia timp de un an de o bursă în valoare de 500 de lei lunar.

„Cel mai mult mă bucur pentru faptul că, din nou, ați răspuns atât de frumos apelului meu de a strânge niște bănuți”, a transmis Marius după încheierea cursei.

Pentru el, aceasta este recompensa care contează cel mai mult.

Nu timpul obținut. Nu locul în clasament. Nu faptul că a reușit să termine una dintre cele mai solicitante competiții de triatlon din România.

Ci faptul că efortul său se transformă într-un ajutor concret pentru un copil.

Tot mai implicat în proiecte pentru copii

Implicarea lui Marius Crișan în acțiuni caritabile nu este una de conjunctură.

Sătmăreanul este voluntar al Asociației Magic și s-a implicat în proiectul „Șoferi de suflet”, prin care voluntarii asigură transportul copiilor cu afecțiuni grave către spitale, tratamente și centre de recuperare.

De-a lungul anilor, Marius a parcurs zeci de mii de kilometri în cadrul acestor acțiuni. A fost implicat și în proiecte precum „Caravana Moșului”, prin care copiii grav bolnavi au primit daruri de sărbători.

În paralel, sportul a devenit un alt mod prin care încearcă să atragă atenția asupra cauzelor în care crede și să îi mobilizeze pe oameni să doneze.

Este o direcție care contrastează cu perioada în care Marius Crișan era activ în politica locală. A fost implicat în proiectul politic USR-PLUS și ulterior în REPER, însă în ultima perioadă aparițiile sale publice sunt tot mai mult legate de voluntariat, sport și cauze caritabile.

La Transfier, toate acestea s-au întâlnit într-o singură zi: pasiunea pentru sport, dorința de a-și depăși limitele și, mai ales, dorința de a face ceva pentru alții.

„Mă înclin!”, a fost mesajul cu care Marius le-a mulțumit tuturor celor care au răspuns apelului său.

Pentru un copil care a învins cancerul, cele 390 de trepte urcate la Vidraru înseamnă acum mai mult decât o performanță sportivă. Înseamnă un an de sprijin pentru a putea merge mai departe.

Florin Cristian Mureșan