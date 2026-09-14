Anunt de mediu - Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare Anunțuri •

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare,

cu sediul în Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei, actualizare/revizuire a etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

” Extindere RED loc. Vetiș, str. Preot Mihai Sabău, jud. Satu Mare ”

-proiect nr. E-24-4005, amplasat în loc. Vetiș, str. Preot Mihai Sabău, jud. Satu Mare.

Proiectul etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul

Direcției Județene de Mediu Satu Mare, din Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân

nr.8/B, precum și la următoarea adresă de internet http://djmsm.anpm.gov.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Satu Mare

Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te