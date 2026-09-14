Anunt de mediu - Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare

Anunțuri 14.09.2026 17:20
Anunt de mediu - Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare,
cu sediul în Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei, actualizare/revizuire a etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:
” Extindere RED loc. Vetiș, str. Preot Mihai Sabău, jud. Satu Mare ”
-proiect nr. E-24-4005, amplasat în loc. Vetiș, str. Preot Mihai Sabău, jud. Satu Mare.
 Proiectul etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Direcției Județene de Mediu Satu Mare, din Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân
nr.8/B, precum și la următoarea adresă de internet http://djmsm.anpm.gov.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Satu Mare
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