Peste 20 de pompieri au intervenit cu numeroase autospeciale pentru stingerea incendiului izbucnit pe strada Cloșca, iar fumul gros a determinat emiterea unui mesaj RO-ALERT

Un incendiu violent a izbucnit la o hală de depozitare de pe strada Cloșca din municipiul Satu Mare, în care erau păstrate materii prime și produse finite, inclusiv piele, adezivi, lacuri și solvenți organici. Flăcările au afectat aproximativ 100 de metri pătrați, iar pericolul de propagare către construcțiile din vecinătate a fost unul semnificativ.

Flăcări și fum gros, RO-ALERT pentru sătmăreni

Incendiul a izbucnit la hala de depozitare aparținând unui operator economic cunoscut de mulți ani în municipiul Satu Mare. Degajările masive de fum au determinat autoritățile să emită un mesaj RO-ALERT pentru populația din zonă, oamenii fiind avertizați să respecte recomandările autorităților.

În interiorul halei se aflau mai multe tipuri de materiale, unele cu un grad ridicat de inflamabilitate. Printre acestea se numărau piele sub formă de vrac, adezivi, lacuri și solvenți organici. Prezența acestora a crescut considerabil riscul ca incendiul să se dezvolte și să se propage rapid.

Pompierii au intervenit cu un dispozitiv impresionant

La locul incendiului a fost mobilizat un dispozitiv important de intervenție. Pompierii au acționat cu cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de primă intervenție și comandă și o autoscară.

La intervenție a participat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, iar în total au fost mobilizate peste 20 de cadre.

Pericolul a fost cu atât mai mare cu cât flăcările se puteau extinde către atelierul operatorului economic, magazinul de desfacere, o casă de locuit și alte locuințe aflate în imediata apropiere.

Pompierii au acționat simultan pentru localizarea și lichidarea incendiului, dar și pentru protejarea construcțiilor amenințate.

O persoană a suferit arsuri pe 30% din corp

Incendiul s-a soldat, din păcate, și cu o victimă. O persoană a suferit arsuri de gradele I și II pe aproximativ 30% din suprafața corpului, la nivelul membrelor superioare și inferioare.

Victima a primit primele îngrijiri medicale la fața locului, din partea echipajului Serviciului de Ambulanță Județean, după care a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare pentru îngrijiri medicale.

Întreaga conducere a ISU, la locul intervenției

Intervenția a fost coordonată de inspectorul-șef al ISU Satu Mare, colonel Buzduga Sergiu Marius. La fața locului s-a aflat întreaga comandă a ISU Satu Mare, precum și comanda Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

Mobilizarea importantă a forțelor a fost necesară pentru gestionarea unui incendiu complex, în condițiile existenței unor materiale care puteau favoriza propagarea rapidă a focului.

După o intervenție susținută, pompierii au reușit să lichideze incendiul și să împiedice extinderea acestuia către celelalte construcții.

Scurtcircuitul electric, cauza probabilă

Din primele cercetări efectuate, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.

În urma incendiului, aproximativ 100 de metri pătrați din hala de depozitare au fost afectați. Pompierii au reușit însă să limiteze proporțiile dezastrului și să protejeze clădirile aflate în imediata vecinătate.

Incendiul a fost lichidat, iar în continuare sunt evaluate pagubele produse.







