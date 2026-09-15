Degajările mari de fum au determinat autoritățile să transmită un mesaj RO-Alert. Pompierii luptă cu flăcările pe strada Cloșca

Un incendiu de proporții a izbucnit la acoperișul unui magazin de încălțăminte de pe strada Cloșca din municipiul Satu Mare, iar intervenția pompierilor este în plină desfășurare. Incendiul produce degajări importante de fum, coloana fiind vizibilă de la zeci de kilometri distanță. Din cauza fumului dens, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert prin care populația din zona afectată este avertizată cu privire la pericol.

Flăcări și fum gros pe strada Cloșca

Incendiul a izbucnit la nivelul acoperișului magazinului de încălțăminte, iar amploarea degajărilor de fum a făcut ca incendiul să fie vizibil de la mare distanță.

La fața locului acționează un dispozitiv important de intervenție, format din două autospeciale de primă intervenție și comandă, trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autoscară.

De asemenea, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean se află la locul intervenției pentru acordarea sprijinului medical, dacă va fi necesar.

RO-Alert pentru populația din zonă

Degajările mari de fum au determinat autoritățile să transmită un mesaj RO-Alert.

Populația din zona afectată este avertizată cu privire la prezența fumului și este îndemnată să respecte recomandările transmise prin sistemul de avertizare.





Fumul este atât de dens încât coloana poate fi observată de la zeci de kilometri, oferind o imagine impresionantă asupra dimensiunii incendiului.

Pompierii încearcă să protejeze clădirile din apropiere

Echipajele ISU „Someș” Satu Mare acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, dar și pentru protejarea construcțiilor aflate în proximitate.

Intervenția la nivelul acoperișului este una dificilă, iar utilizarea autospecialei pentru lucru la înălțime permite pompierilor să acționeze mai eficient asupra focarelor.

La această oră, operațiunile de stingere sunt în desfășurare.

Cauza incendiului și eventualele victime, încă necunoscute

Până în acest moment nu au fost comunicate informații privind existența unor victime. De asemenea, cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și efectuarea cercetărilor.

Pompierii rămân la fața locului până când incendiul va fi lichidat, iar pericolul de propagare va fi eliminat.

Vom reveni cu informații de îndată ce autoritățile vor comunica noi date despre intervenție, eventualele victime sau pagubele produse.



