Deputatul PSD de Satu Mare solicită Ministerului Finanțelor un audit privind accesarea datelor fiscale ale unei societăți asociate fiului său

Deputatul PSD de Satu Mare și președintele organizației județene a partidului, Mircea Govor, îi solicită ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să dispună un audit intern și informatic privind modul în care ar fi fost accesate sau utilizate datele fiscale și contabile ale societății Nord-Vest Business S.R.L. Solicitarea vine după ce deputatul Adrian-Felician Cozma ar fi făcut, în spațiul public și în documente parlamentare, referiri la presupuse contracte, transferuri financiare legate de această societate și construirea podului peste râul Someș din municipiul Satu Mare.

Mircea Govor: „Această afirmație este falsă”

În mesajul public transmis, Mircea Govor susține că, de aproximativ doi ani, deputatul Adrian-Felician Cozma afirmă că Nord-Vest Business S.R.L., societate al cărei asociat este fiul său, Răzvan Govor, ar fi primit fonduri pentru construirea podului peste râul Someș din Satu Mare.

Președintele PSD Satu Mare respinge categoric această afirmație și susține că documentele disponibile nu ar indica faptul că societatea ar fi fost contractant sau subcontractant în cadrul lucrărilor și nici că aceasta ar fi încasat bani din bugetul destinat construirii podului.

„Spun foarte clar, pe înțelesul tuturor: această afirmație este falsă!”, afirmă Mircea Govor.

Politicianul precizează, totodată, că menționează în mod transparent faptul că asociatul societății este fiul său, Răzvan Govor.

Interpelare către ministrul Finanțelor

Mircea Govor susține că, în cea mai recentă întrebare parlamentară formulată de Adrian-Felician Cozma, sunt invocate presupuse contracte nelegale, transferuri financiare și posibile fapte de fraudă fiscală.

Potrivit liderului PSD Satu Mare, în documentul parlamentar nu ar fi prezentate însă contracte, sume, facturi, date concrete ale operațiunilor sau sursa exactă a informațiilor invocate.

În acest context, Mircea Govor afirmă că a adresat o interpelare ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, solicitând verificarea modului în care au fost accesate și, eventual, utilizate informațiile fiscale referitoare la societate.

Ce verificări solicită Mircea Govor

Printre solicitările adresate Ministerului Finanțelor se numără conservarea și verificarea jurnalelor informatice de acces pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 10 septembrie 2026.

De asemenea, deputatul solicită identificarea persoanelor și structurilor din cadrul ANAF care ar fi consultat datele societății și stabilirea temeiului legal pentru fiecare accesare.

Mircea Govor cere și verificarea eventualelor descărcări, exportări sau transmiteri către terți ale informațiilor fiscale și contabile.

O altă solicitare vizează verificarea existenței unor eventuale demersuri sau solicitări venite din partea deputatului Adrian-Felician Cozma, a cabinetului acestuia ori a colaboratorilor săi.

Totodată, liderul PSD Satu Mare dorește să fie clarificată proveniența informațiilor utilizate în declarațiile publice și în întrebarea parlamentară formulată de deputatul liberal.

În cazul în care verificările vor identifica încălcări ale legii, Mircea Govor solicită sesizarea instituțiilor competente și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.

„Nu formulez anticipat acuzații”

Mircea Govor afirmă că demersul său nu reprezintă o acuzație formulată anticipat împotriva unei anumite persoane, ci o solicitare de verificare tehnică și independentă.

„Subliniez că nu formulez anticipat acuzații împotriva unei anumite persoane. Solicit o verificare tehnică, independentă și completă, bazată pe probe și pe jurnalele informatice ale ANAF”, transmite acesta.

În opinia sa, verificarea ar trebui să stabilească dacă informațiile fiscale confidențiale ale societății au fost accesate în mod legal și, în cazul în care au fost transmise mai departe, cui și în baza cărui temei juridic.

„Datele fiscale nu trebuie să devină arme politice”

Liderul PSD Satu Mare își încheie mesajul printr-o pledoarie pentru protejarea confidențialității datelor fiscale, susținând că acestea nu trebuie utilizate în scopuri politice, electorale, personale sau de compromitere publică.

„Datele fiscale sunt confidențiale și nu pot fi accesate sau folosite în scopuri politice, electorale, personale ori de compromitere publică”, afirmă Mircea Govor.

Acesta susține că nicio funcție publică nu poate justifica obținerea sau utilizarea unor informații fiscale nepublice în afara procedurilor prevăzute de lege.

„Datele deținute de ANAF nu trebuie să devină arme politice. Instituțiile statului au obligația să stabilească adevărul, iar cetățenii au dreptul să îl cunoască!”, este mesajul transmis de deputatul PSD de Satu Mare.

Rămâne de văzut dacă Ministerul Finanțelor și structurile competente vor efectua verificările solicitate și care vor fi concluziile acestora. Până la finalizarea unor eventuale verificări oficiale, afirmațiile privind accesarea sau divulgarea ilegală a datelor fiscale nu pot fi considerate fapte dovedite.