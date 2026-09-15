Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” din Satu Mare organizează duminică o manifestare comemorativă dedicată memoriei marelui erou al românilor

O nouă întâlnire dedicată memoriei lui Avram Iancu va avea loc duminică, 20 septembrie 2026, la Satu Mare, la bustul celui care a rămas în istoria României drept una dintre cele mai puternice personalități ale luptei pentru drepturile românilor din Transilvania. Manifestarea comemorativă este organizată de Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” Satu Mare, președinte Mircea Dobra, și marchează împlinirea a 154 de ani de la moartea lui Avram Iancu.

Evenimentul este programat să înceapă la ora 12:30, la bustul lui Avram Iancu din municipiul Satu Mare, organizatorii adresând o invitație tuturor celor care doresc să participe la un moment de recunoștință și respect față de memoria acestuia.

O personalitate care a devenit simbol

Avram Iancu ocupă un loc aparte în istoria românilor din Transilvania, numele său fiind legat în mod direct de evenimentele revoluționare de la 1848–1849 și de lupta pentru afirmarea drepturilor naționale ale românilor transilvăneni.

Pentru generații întregi, „Crăișorul Munților” a devenit mai mult decât o personalitate istorică. El s-a transformat într-un simbol al demnității, al rezistenței și al atașamentului față de comunitate și identitatea națională.

Memoria sa continuă să fie evocată în numeroase localități din țară, iar manifestările organizate în jurul busturilor și monumentelor dedicate lui Avram Iancu reprezintă, de fiecare dată, prilejuri de rememorare a unei perioade importante din istoria Transilvaniei.

Un moment de recunoștință la Satu Mare

Manifestarea de duminică este propusă ca un moment de reculegere și de omagiere a celui care și-a legat numele de una dintre cele mai frământate perioade ale istoriei românilor transilvăneni.

Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” Satu Mare îi invită pe sătmăreni să fie prezenți la bustul marelui erou și să participe la acest moment comemorativ. Organizatorii transmit, prin mesajul manifestării, ideea de continuitate a memoriei și de respect pentru valorile și idealurile pe care Avram Iancu le-a reprezentat.

Alegerea unui astfel de moment aniversar are și o puternică încărcătură simbolică. La 154 de ani de la dispariția sa, numele lui Avram Iancu continuă să fie prezent în memoria colectivă, iar bustul din Satu Mare rămâne un punct de întâlnire pentru cei care doresc să-i cinstească memoria.

„Să ne plecăm frunțile în semn de recunoștință”

Mesajul transmis prin afișul manifestării este unul profund solemn: „Să ne plecăm frunțile în semn de recunoștință și respect în fața memoriei celui care a făcut din demnitate o datorie și din iubirea de neam un destin.”

Este, în esență, invitația la un moment în care trecutul și prezentul se întâlnesc, iar memoria unei personalități istorice este readusă în atenția comunității.

Manifestarea de la Satu Mare va avea loc duminică, 20 septembrie 2026, de la ora 12:30, la bustul lui Avram Iancu, sătmărenii fiind invitați să participe la momentul comemorativ dedicat împlinirii a 154 de ani de la moartea „Crăișorului Munților”.



