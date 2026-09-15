Polițiștii sătmăreni au ieșit la acțiune pentru a combate faptele care afectează ordinea și liniștea publică și siguranța cetățenilor

O amplă acțiune de control a avut loc luni, 14 septembrie, în județul Satu Mare, polițiștii verificând respectarea normelor de conviețuire socială și intervenind pentru menținerea ordinii și liniștii publice.

Peste 50 de sancțiuni într-o singură zi

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare și a vizat prevenirea și combaterea faptelor care pot afecta siguranța persoanelor și a bunurilor, precum și climatul de ordine publică.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale.

Valoarea totală a amenzilor depășește 10.000 de lei, sancțiunile fiind aplicate în baza prevederilor Legii nr. 61/1991, act normativ care vizează faptele de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Poliția anunță controale pentru menținerea ordinii

Acțiunile de acest tip urmăresc descurajarea comportamentelor care pot tulbura liniștea publică și crearea unui climat de siguranță pentru cetățeni.

Polițiștii sătmăreni transmit că astfel de activități sunt menite atât să prevină producerea unor fapte antisociale, cât și să sancționeze încălcările legislației atunci când acestea sunt constatate.

Razii și controale de acest tip pot continua și în perioada următoare, în contextul preocupării polițiștilor pentru menținerea ordinii și siguranței publice în județ.