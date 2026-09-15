În momentul izbucnirii incendiului, în zonă se aflau și trei pompieri ai ISU Satu Mare, aflați în timpul liber: plutonier major Simon Ovidiu, plutonier major Pușcaș Alin și plutonier Ardelean Claudiu.





Ajuns primul la fața locului, plutonier major Șimon Ovidiu, fără să stea pe gânduri, a intervenit imediat.

Odată sosiți și ceilalți colegi, aceștia au evacuat patru angajați, au întrerupt alimentarea cu energie electrică, au închis ușa rezistentă la foc pentru a limita propagarea flăcărilor și au început stingerea incendiului cu mijloacele existente la fața locului.





Au făcut ceea ce știu să facă cel mai bine: să intervină atunci când cineva are nevoie de ajutor!





Acțiunea lor rapidă a contribuit la protejarea celor aflați în interior și la limitarea evoluției incendiului până la sosirea forțelor profesioniste, care au preluat ulterior intervenția.





Colegii au acționat rapid, hotărât și cu profesionalism, așa cum o fac de fiecare dată când sunt chemați în misiune!