Sătmăreanul care a dat trei goluri în finala națională, convocat la România U16! Sport •

Performanță importantă pentru fotbalul juvenil sătmărean! Ianis Puți, puștiul născut la Satu Mare care evoluează pentru CFR Cluj, a fost convocat la echipa națională U16 a României. Tânărul fotbalist își continuă astfel ascensiunea după un sezon de excepție, încununat cu titlul național și un hat-trick în finala campionatului.



Ianis Puți se află pe lista celor 22 de jucători convocați de selecționerul Lucian Mezei pentru acțiunea naționalei U16 din Portugalia. „Micii tricolori” vor participa, în perioada 24 septembrie – 6 octombrie, la Turneul celor Patru Națiuni, competiție în cadrul căreia România va întâlni Turcia, Portugalia și Danemarca.

Pentru tânărul fotbalist sătmărean, convocarea reprezintă o nouă bornă importantă într-o carieră aflată în plină ascensiune.



De la Primavera la CFR Cluj, via Academia Partium

Ianis Puți și-a început drumul în fotbal la CS Primavera unde a evoluat patru ani. Apoi a ajuns la Academia de Fotbal Partium, unde și-a continuat cariera la Satu Mare. Evoluțiile sale au atras atenția, iar în vara anului trecut a făcut pasul către unul dintre cluburile importante ale fotbalului românesc, CFR Cluj.

Mutarea la Cluj avea să se dovedească una extrem de inspirată.

În sezonul trecut, Ianis Puți a contribuit la parcursul excelent al echipei U15 a CFR Cluj, formație care a devenit campioană națională în campionatul de elită.

Iar dacă până atunci își demonstrase calitățile prin evoluțiile constante, finala campionatului a fost meciul în care și-a pus cu adevărat amprenta.



Trei goluri în finala cu FCSB!

În ultimul act al competiției, CFR Cluj a întâlnit FCSB. Meciul a fost unul spectaculos, iar echipa clujeană s-a impus cu 3–2.

Toate cele trei goluri ale CFR-ului au fost marcate de Ianis Puți!

Hat-trick pentru puștiul sătmărean în finala campionatului național!



O asemenea performanță spune aproape totul despre impactul pe care tânărul atacant l-a avut în meciul decisiv. Mai mult, evoluția sa a fost recompensată și individual, Ianis Puți fiind desemnat cel mai bun jucător al finalei.

Era, practic, cartea de vizită perfectă pentru un fotbalist care își dorea să facă pasul către fotbalul de cel mai înalt nivel juvenil. Iar convocarea la naționala României U16 nu a întârziat.



Întâlniri cu Turcia, Portugalia și Danemarca

Naționala U16 a României va avea parte de o provocare serioasă în Portugalia. La Turneul celor Patru Națiuni, echipa pregătită de Lucian Mezei va întâlni trei reprezentative puternice.

Programul meciurilor:

30 septembrie, ora 18:00

România – Turcia

3 octombrie, ora 13:00

Portugalia – România

6 octombrie, ora 17:00

România – Danemarca

Un nou sătmărean format la Partium, la națională

Convocarea lui Ianis Puți reprezintă și o veste excelentă pentru fotbalul juvenil din Satu Mare.

Tânărul fotbalist este un nou exemplu că jucătorii formați în fotbalul sătmărean pot ajunge la nivel înalt atunci când talentul este susținut de muncă, disciplină și un cadru bun de pregătire.

Și mai important, Ianis nu este singurul produs al Academiei de Fotbal Partium care ajunge în circuitul echipelor naționale.

Recent, Darius Bota, fotbalist al FK Csíkszereda, a fost convocat la reprezentativa U18 a României.



Fotbalul, o pasiune de familie

Legătura familiei Puți cu fotbalul sătmărean este una mai veche. Tatăl lui Ianis, Florin Puți, este la rândul său un nume cunoscut iubitorilor fotbalului din județ. Iar unchii lui Ianis, Nicu și Vasile au fost și ei jucători emblematici pentru fotbalul sătmărean în anii 70-80 aceștia evoluând la cele trei echipe ale Sătmarului, UNIO, Someșul și FC Olimpia .

Acesta a evoluat pentru Olimpia Satu Mare, Turul Micula și Șimleu Silvaniei, inclusiv în ligile a doua și a treia ale fotbalului românesc.

Fiul său pare să fi ales să ducă mai departe pasiunea familiei pentru fotbal, însă pe un drum care îl poate purta mult mai sus.

Satu Mare, Academia Partium, CFR Cluj, titlu național, trei goluri în finală și acum convocarea la România U16. Pentru Ianis Puți, următorul capitol începe în Portugalia.

Iar pentru fotbalul sătmărean, ascensiunea tânărului reprezintă încă un motiv de mândrie și o dovadă că talentul local poate ajunge până la loturile naționale ale României.





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