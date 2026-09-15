Doi karateka din Carei, în pregătiri pentru CE Shotokan Sport •

Süveg Milán și Süveg Lénárd, doi dintre tinerii sportivi ai clubului Karate Do B.F.K.S. din Carei, se află în plină pregătire pentru o nouă provocare internațională. În perioada 12–13 septembrie, cei doi au participat la un cantonament intensiv organizat la Brezoi, în județul Vâlcea, unde s-au antrenat alături de sportivii lotului național de karate al României.

Stagiul de pregătire face parte din programul de pregătire pentru Campionatul European Shotokan, competiție care va avea loc în luna octombrie. Pentru cei doi sportivi careieni, participarea la competiția continentală reprezintă o recompensă pentru rezultatele obținute în concursurile de calificare, rezultate care le-au asigurat dreptul de a reprezenta clubul la Campionatul European.

Cantonamentul de la Brezoi a avut un rol important în pregătirea celor doi karateka, atât din punct de vedere fizic și tehnic, cât și prin prisma experienței acumulate în compania unor sportivi de nivel național.

Sub îndrumarea antrenorului Bartincki Attila, Süveg Milán și Süveg Lénárd au profitat de această perioadă pentru a-și verifica nivelul de pregătire și pentru a-și perfecționa elementele tehnice înaintea competiției europene.

Pentru Bartincki Attila, cantonamentul a avut însă și o semnificație profesională aparte. Fost sportiv de performanță și multiplu laureat al distincției acordate celui mai bun sportiv al județului Satu Mare, acesta a fost invitat să conducă antrenamentul final de kumite al lotului național de karate al României.

„Ca antrenor, sunt foarte mândru că am putut să-i însoțesc pe acest drum. Pentru mine, weekendul a reprezentat, de asemenea, o etapă importantă, deoarece am fost invitat să susțin ultimul antrenament de kumite al lotului național de karate al României. Am considerat acest lucru o mare onoare, dar și un moment important din punct de vedere profesional în cariera mea de antrenor”, a declarat Bartincki Attila.

Parcursul celor doi sportivi este susținut și de parteneri locali. Pentru participarea la competiția europeană, echipa Karate Do B.F.K.S. beneficiază de sprijinul ZKI Semințe și Ardealul Carei.

„Suntem foarte recunoscători pentru sprijinul lor și pentru faptul că ne sunt alături pe acest drum! Acum, toată atenția este îndreptată către Campionatul European din octombrie. Continuăm munca pentru a ajunge în cea mai bună formă posibilă pe tatami!”, a transmis Bartincki Attila.

Pentru Süveg Milán și Süveg Lénárd urmează, așadar, o nouă perioadă de pregătire intensă. Obiectivul este unul clar: perfecționarea fiecărui detaliu și atingerea formei maxime pentru competiția din octombrie.





Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te