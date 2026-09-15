



Președintele Asociației Județene „Sportul pentru Toți”, profesorul Adrian Meszaroș, își sărbătorește ziua de naștere. Un dascăl dedicat, un promotor al sportului și un om care nu și-a uitat niciodată rădăcinile.

Există oameni pentru care locul natal înseamnă mai mult decât o simplă adresă. Pentru profesorul Adrian Meszaroș, Medieșu Aurit reprezintă o parte esențială din identitatea sa și, de-a lungul anilor, a făcut din promovarea comunității și a sportului o adevărată misiune.

Președintele Asociației Județene „Sportul pentru Toți” rămâne, și după anii petrecuți la catedră, la fel de activ și implicat. Energia, pasiunea și dorința de a construi proiecte pentru oameni sunt calități care îl definesc și astăzi.

SPORTUL, PUNTE ÎNTRE OAMENI ȘI COMUNITĂȚI

Proiectele derulate în ultima perioadă prin intermediul Asociației „Sportul pentru Toți” reprezintă o dovadă că pasiunea pentru mișcare și pentru comunitate nu are vârstă. Medieșu Aurit a devenit un adevărat punct de întâlnire pentru oameni din mai multe țări, prin activități care au reunit participanți din România, Grecia, Turcia și Portugalia.

Sportul a devenit astfel mai mult decât competiție. A devenit o modalitate de a apropia oameni, de a promova un stil de viață sănătos și, în același timp, de a face cunoscută comunitatea din Medieșu Aurit.

Un rol important în dezvoltarea acestor inițiative l-a avut și Natalia Iavin, secretar general al Federației Române „Sportul pentru Toți”, alături de care Adrian Meszaroș a contribuit la transformarea unor proiecte sportive în veritabile punți între comunități și țări.

UN DASCĂL CARE A RĂMAS APROAPE DE OAMENI

Pentru cei care îl cunosc, Adrian Meszaroș este mai mult decât un profesor sau un om implicat în sport. Este un om care și-a păstrat legătura cu oamenii și cu locul în care s-a format.

Prin activitatea sa, continuă să transmită aceeași idee pe care a promovat-o de-a lungul carierei: sportul înseamnă sănătate, educație, disciplină, prietenie și, mai ales, comunitate.

Iar faptul că Medieșu Aurit ajunge să fie cunoscut și prin astfel de proiecte reprezintă, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase forme prin care un om își poate cinsti locul natal.

LA MULȚI ANI, DOMNULE PROFESOR!

Cu ocazia zilei de naștere, Gazeta de Nord-Vest îi transmite profesorului Adrian Meszaroș cele mai sincere urări de sănătate, bucurii și împliniri.

Să aibă parte de ani frumoși alături de familie și de cei dragi, de putere pentru a duce mai departe proiectele în care crede și de aceeași energie cu care a promovat, de-a lungul timpului, sportul și comunitatea din Medieșu Aurit.

La mulți ani, domnule profesor Adrian Meszaroș! Sănătate, respect și cât mai multe proiecte prin care sportul să continue să unească oamenii!