Trofeul Amara Rally Raid 2026 a însemnat, astfel, două zile de competiție intensă, adrenalină și spectacol, iar Satu Mare a fost din nou reprezentat cu onoare prin experimentatul pilot Ovidiu Domide.









Comunitatea pasionaților de Rally Raid din România s-a reunit, la sfârșitul săptămânii trecute, în județul Ialomița, pentru o nouă etapă spectaculoasă a Campionatului Național. În perioada 11–12 septembrie 2026, la Amara, motoarele au răsunat într-o competiție care a combinat viteza, îndemânarea și navigația. Printre protagoniști s-a aflat, din nou, experimentatul pilot sătmărean Ovidiu Domide de la NSM Motorsport.Desfășurat sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS) și a Federației Române de Motociclism (FRM), Trofeul Amara 2026 a reunit peste 30 de echipaje din România și din străinătate.Concurenții au avut de înfruntat trasee solicitante, praf, probe de viteză și, nu în ultimul rând, capcanele de navigație specifice competițiilor de Rally Raid.Bivuacul general a fost amenajat în Parcul Central din Amara, în zona Teatrului de Vară, loc care s-a transformat rapid într-un punct de atracție pentru iubitorii sporturilor cu motor.Ovidiu Domide, un etalon de experiență pentru Satu MareSătmăreanul Ovidiu Domide a avut, și de această dată, o evoluție pe măsura experienței sale.Cu un palmares bogat și cu numeroase participări în Campionatul Național de Rally Raid, experimentatul pilot a demonstrat încă o dată că experiența acumulată de-a lungul anilor reprezintă unul dintre cele mai importante atuuri într-o disciplină în care viteza trebuie îmbinată cu precizia și capacitatea de orientare.Domide a concurat la clasa Auto și a trecut cu bine linia de sosire a celor două probe speciale, într-o competiție care le-a pus la grea încercare atât echipajele, cât și materialul de concurs.Prezența pilotului sătmărean în competițiile de Rally Raid reprezintă, de altfel, o constantă a motorsportului românesc. Experiența și performanțele sale i-au adus aprecierea organizatorilor și a competitorilor, într-un sport în care fiecare kilometru parcurs în condiții dificile înseamnă o nouă lecție.La Amara, printre numele importante ale competiției s-au numărat campionul en-titre Ștefan Vâlsănoiu, dar și experimentatul Mihai Ban.Florin Prunea, copilot pentru o ziTrofeul Amara 2026 nu a însemnat însă doar motoare turate, praf și adrenalină.Organizatorii au pregătit și un moment special pentru public, iar invitatul de gală a fost Florin Prunea, fostul portar al echipei naționale a României și unul dintre componenții Generației de Aur.Cunoscut pentru cariera sa în fotbal, Prunea a schimbat pentru câteva momente terenul de fotbal cu traseul de Rally Raid și a acceptat provocarea de a ocupa scaunul copilotului în cadrul unei sesiuni de „Rally Taxi”.Experiența s-a transformat rapid într-un adevărat spectacol. Fostul internațional a oferit momente de adrenalină și voie bună, spre deliciul spectatorilor și al jurnaliștilor prezenți la eveniment.Prezența lui Florin Prunea a adus un plus de culoare competiției și a contribuit la transformarea Trofeului Amara într-un adevărat festival dedicat sportului și pasiunii pentru automobilism.Amara, două zile de adrenalinăCele două zile de competiție au demonstrat încă o dată că Rally Raid-ul se bucură de tot mai mult interes în România.Traseele dificile, echipajele valoroase și atmosfera creată în jurul bivuacului au oferit publicului un spectacol complet.Pentru Satu Mare, prezența lui Ovidiu Domide la un asemenea nivel reprezintă o nouă confirmare a valorii motorsportului sătmărean.Experiența pilotului, pasiunea pentru competiție și constanța cu care participă la întrecerile de Rally Raid îl mențin pe Domide printre numele de referință ale acestei discipline în România.





















