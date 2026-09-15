Careianca MÁRIA REITŐ, care face naveta între România și Austria ca îngrijitoare, a fost premiată în luna Aprilie 2026 de către Camera Economică a Austriei - WKO VIENA cu prestigiosul premiu AWARD Personenbetreuung în valoare de 1500 Euro ”pentru cea mai bună îngrijitoare”.



Evenimentul a avut loc în Viena, în cadrul Galei ”Zuhause ist's am schönsten”.



Aceeași poveste de viață a miilor de îngrijitoare plecate peste hotare este adusă acum pe scena de teatru în piesa internațională.



"GETEILTES LEBEN /VIAȚĂ ÎMPĂRȚITĂ”



Piesa reflectă, cu sensibilitate și adevăr, viața împărțită între două țări, două familii și dorul de casă.





MÁRIA REITŐ joacă în această producție alături de actori profesioniști din Graz, Austria.



După premiera de anul trecut de la Graz, care s-a bucurat de un mare succes, spectacolul pleacă în turneu:



🎈 24 Septembrie 2026, ora 19:30 – TIMISOARA, Casa de Cultură a municipiului Timișoara Sala Lira, str.Miron Costin nr.2

Intrarea liberă, donație la alegere.



🎈 26 Septembrie 2026, ora 19:30 – CAREI - Centrul Multifuncțional Carei, str. Gróf Károlyi Sándor nr. 1

Intrarea liberă, donație la alegere.





Spectacolul se desfășoară, în principal, în limba germană!



🎈 28 Septembrie 2026, ora 19:30 și 29 Septembrie ora 13:30 - VIENA

Intrarea: 20 Euro.



”Este o onoare pentru mine să joc propria noastra poveste. Vă invit din suflet să fiți alături de mine. Prezența voastră înseamnă enorm pentru mine!” a declarat Mária Reitő