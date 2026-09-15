Clădirile, monumentele și simbolurile din centrul orașului își spun poveștile într-un tur ghidat dedicat elevilor din clasele VI–XII

Câtă istorie poate ascunde o stradă pe lângă care trecem în fiecare zi? Ce povești spun clădirile vechi, monumentele și simbolurile din centrul Sătmarului? Muzeul Județean Satu Mare îi invită pe elevi să descopere răspunsurile într-un tur ghidat în care orașul devine o adevărată lecție de istorie.

Orașul, privit cu alți ochi

Intitulat „Prin centrul Sătmarului: patrimoniul povestit”, turul este recomandat elevilor din clasele VI–XII și își propune să îi apropie pe tineri de patrimoniul istoric și cultural al orașului.

În locul unei lecții desfășurate între patru pereți, participanții vor avea ocazia să descopere direct, pe străzile centrului vechi, clădiri, monumente și simboluri care au contribuit la construirea identității Sătmarului.

Fiecare dintre acestea are propria poveste, iar turul ghidat își propune să le aducă mai aproape de generația tânără.

Istoria care se vede la fiecare pas

Centrul vechi al municipiului Satu Mare păstrează numeroase vestigii ale trecutului, iar o plimbare atentă poate transforma locuri aparent obișnuite în adevărate surse de informație despre evoluția orașului.

Prin intermediul turului, elevii sunt invitați să privească diferit spațiul urban și să descopere patrimoniul nu doar ca pe o colecție de clădiri vechi, ci ca pe o parte vie a istoriei locale.

Inițiativa Muzeului Județean Satu Mare le oferă astfel tinerilor posibilitatea de a înțelege mai bine orașul în care trăiesc și de a descoperi poveștile ascunse în spatele unor locuri pe lângă care trec zi de zi.

Cât costă și cum se fac programările

Participarea la turul ghidat costă 20 de lei.

Programările se pot face la Márk-Nagy Ágota, educator muzeal, la numărul de telefon 0723 617 126.

Pentru elevii pasionați de istorie, dar și pentru cei care vor să afle mai multe despre orașul lor, turul poate fi o ocazie de a descoperi că patrimoniul Sătmarului nu este doar ceva ce trebuie conservat, ci și o poveste care merită cunoscută și transmisă mai departe.