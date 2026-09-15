Primăria Satu Mare și operatorul autorizat TGP – The Green Project derulează, în perioada 14 septembrie – 14 octombrie 2026, o campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electrocasnice (DEEE).

Sătmărenii pot solicita colectarea gratuită de la domiciliu, sediul firmei sau al instituției, apelând numerele 0744 781 781 și 0800 444 800 sau completând formularul disponibil pe site-ul TGP.

De asemenea, sâmbătă, 3 octombrie, între orele 10.00 și 16.00, vor fi amenajate trei puncte provizorii de colectare pentru aparate de mici dimensiuni:

Micro 14 – Bulevardul Cloșca, colț cu Aleea Târnavei;

Centru – strada Ana Ipătescu, în fața Școlii „Rákóczi Ferenc”;

Cartier Solidarității – Piața George Călinescu.

Aparatele de mari dimensiuni vor fi ridicate de la domiciliu de echipele TGP.

Cei care predau aparate electrice în cadrul campaniei pot participa și la o tombolă cu premii electrocasnice, extragerea câștigătorilor urmând să aibă loc în 20 octombrie 2026.

Campania este organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electrocasnice, marcată anual pe 14 octombrie.