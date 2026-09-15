Carmina Burana

Locale 15.09.2026 23:22
Carmina Burana

    Era de așteptat ca deschiderea stagiunii 2026-27 a Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare să se facă în forță. Faptul că aceasta se va face cu un concert vocal-simfonic ce cuprinde cantata scenică a compozitorului german Carl Orff, Carmina Burana, este un fapt deja cunoscut. Forța ce se degajă din această compoziție a dus la prezentarea ei la multiple evenimente de pe întreg mapamondul. Pentru cei care doresc să afle amănunte despre „biografia” acestei lucrări îi invit să citească ziarul nostru din 23 mai 2022. Ziarul îți puteți găsi în arhiva Bibliotecii Județene cerând colecția Gazeta de Nord-Vest din mai 2022 sau, pentru cei obișnuiți cu varianta electronică, puteți să căutați cu „lupa” Carmina Burana și să deschideți articolul din data de 23.05.2022. Veți descoperi o istorie deosebit de interesantă ce se întinde pe mai mult de un mileniu.


    Spre deosebire de alte reprezentații de acest gen, de data asta îl vom avea ca dirijor pe italianul David Crescenzi, a cărui biografie pe scurt o puteți găsi în acest articol. Acesta se va afla la pupitrul Orchestrei Filarmonicii Dinu Lipatti și îi va coordona pe soliștii vocali Diana Hurjă (soprană la Opera Națională București, debut în Satu Mare), Ștefan von Korch (tenor, Filarmonica din Tg. Mureș) și Sebastian Balaj (bariton, Opera Națională București).

    De asemenea, pentru susținerea concertului de joi seară (ora 19), a mai fost invitat Corul Filarmonicii de Stat din Tg. Mureș (dirijor Albert Zsuzsa Katalin). Din câte am înțeles numărul de abonamente alocat acestei stagiuni este epuizat așa că nu ne rămâne decât să căutăm bilete la casa de bilete sau să așteptăm ca unul sau mai mulți dintre cei cu abonamente să nu dorească să utilizeze abonamentul cu numărul unu și să și anunțe acest lucru.


    Pentru secțiunea de împrospătare a cunoștințelor muzicale am ales să vă redau pe varianta printată a ziarului nostru doar biografia compozitorului Carl Orff, iar pe varianta ziarului electronic (pe site-ul www.gazetanord-vest.ro) veți găsi biografiile dirijorului, a tenorului și a baritonului, urmând ca la o nouă prezență în Satu Mare a sopranei să o onorăm și pe aceasta.



Carl Orff 

    S-a născut pe 10 iulie 1895, în München, ca fiul unui ofițer de carieră în armata germană imperială.

    A studiat la München muzica și a condus acolo diverse teatre. În 1924 a înființat împreună cu dansatoarea Dorothea Gunther școala "Gunther" pentru educație muzicală, dans și gimnastică. Lucrarea sa, „Schulwerk” (muzică pentru copii 1930-1933, revizuită în 1950-1954) începe cu modele simple ritmice, cu bucăți sonore asamblate pentru xilofon, glockenspiel și alte instrumente de percuție.

Mormântul lui Carl Orff în Andechs - Bavaria

    În faimoasa sa lucrare oratorio-mime „Carmina Burana” (1937) (libret inspirat din texte vechi medievale găsite la biblioteca mănăstirii Benediktbeuern - Germania) a pus poezia secolului al XIII-lea pe muzică simplă, construită în jurul unor ritmuri viguroase, pulsante, bogate uneori. Celelalte opere ale sale includ opera de basm „Die Kluge” („Isteața”) (1943) și fragmente austere ca „Antigona” (1949).

    A fost înmormântat în biserica mănăstirii Andechs.


    Orff a fost prieten cu profesorul Kurt Huber, unul din conducătorii grupului de rezistență Trandafirul Alb, de asemenea cu muzicologul și compozitorul germano-evreiesc Erich Katz (1900-1973). Discutabilul autor Michael Kater a pretins că după sfârșitul nazismului Orff ar fi încercat să scoată ulterior profit din prietenia cu Huber și ar fi declarat față de comisia americană de denazificare că ar fi fost membru al „Trandafirului Alb”, ceea ce nu a fost cazul. Pentru această afirmație nu există nicio dovadă, pentru că nu s-a găsit nimic în dosarele procesului de denazificare, pe care istoricul vienez Oliver Rathkolb l-a evaluat, respingând, de aceea, teza nedocumentată a lui Kater. Orff a fost achitat de americani.
David Crescenzi
David Crescenzi

    Pianist, dirijor de orchestră şi de cor, David Crescenzi și-a început studiile la Conservatorul din Pesaro, specializându-se ulterior în Instrumente de Orchestră, Muzică Corală şi Dirijor de Cor şi Pian. Recunoscut pentru pasiunea lui pulsantă și dedicarea absolută, cele două decenii ale activității sale lirice l-au consacrat mai întâi ca pianist acompaniator şi maestru locţiitor în diferitele Teatre şi Festivaluri lirice, atât în Italia cât şi în străinătate, iar apoi ca Dirijor şi Maestru de Cor.


    O personalitate puternică și un artist complet, David Crescenzi s-a remarcat prin colaborarea sa cu Teatrul Operei din Cairo, Egipt, în calitate de director invitat între anii 1998 şi 2003, unde a condus spectacole îndelung aclamate ale repertoriul liric universal.
    Între 1999 şi 2001 a fost Maestru de Cor la Teatrul “Carlo Felice” din Genova, iar în stagiunea 2004-2005 a fost locţiitorul Directorului Muzical de la Teatrul “St. Carlo” din Napoli. În cadrul repertoriului simfonic s-a distins la pupitrul dirijoral al mai multor orchestre, precum: Orchestra Teatrului „Reggio” din Parma, “Benedetto Marcello” din Teramo, Orchestra de Cameră din regiunea Marche, Orchestra de Cameră din Bologna, Orchestra Simfonică “G. Rossini” din Pesaro, Filarmonica „Marchigiana”, Filarmonica din Alessandria şi din Piemonte, Orchestra Operei din Zagreb, Croaţia.
    A dirijat, de asemena, la Doha, Qatar și a colaborat cu solişti de talie internaţională, printre care Francesco Manara şi Simonide Braconi, soprana Nadja Michael, baritonul Franz Grundheber şi celebrul tenor dominican Francisco Casanova, cu primul violinist şi primul violist a Teatrului „Scala” din Milano, precum și cu celebrul flautist francez Maxence Lauriell.
    Începând din luna septembrie 2014 David Crescenzi a fost numit Director Artistic şi Dirijor Permanent al Operei din Cairo, iar după activitatea sa pe parcursul stagiunii 2016-2017 la Deutsche Oper am Rhein din Düsseldorf, unde a dirijat ”L’elisir d’amore” de G. Donizetti și ”Turandot” de G. Puccini, Crescenzi este un apreciat dirijor invitat al instituției germane.
    Apropierea sa de România s-a produs în anul 2002, prin colaborarea cu Opera Naţională Română Timişoara, alături de care a participat la Festivalul Internaţional „George Enescu” din Bucureşti cu opera “Tosca” de G. Puccini. A colaborat, totodată, cu Opera Națională București și Opera Naţională Română din Iaşi.
    David Crescenzi și-a îndreptat pentru întâia dată inspirata baghetă dirijorală înspre Orchestra Operei Naționale Române din Cluj-Napoca în noiembrie 2008, atunci când a fost invitat pentru spectacolul-eveniment ”Otello” în interpretarea unei valoroase distribuții de artişti clujeni, urmat de alte succese, precum ”Bal mascat”, ”Rigoletto”, ”Aida” de G. Verdi şi ”Boema” de G. Puccini.


Ștefan von Korch

    Ștefan von Korch s-a născut în 1989 la Șinteu, în județul Bihor, unde și-a petrecut copilăria. Provine dintr-o familie cu origini slovace pe linie maternă și germane pe linie paternă. Ambii părinți s-au născut în România, familia fiind stabilită în comunitatea multietnică din Șinteu. A crescut vorbind limba slovacă și a urmat școala din sat în această limbă; începuturile sale muzicale au fost legate de folclorul slovac, pe care îl cânta la festivaluri și evenimente locale.

    Ulterior a urmat Liceul de Muzică din Oradea, unde a studiat canto ca disciplină principală și pian secundar.

    A absolvit secția de canto a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca în 2011, iar în 2013 a finalizat studiile de masterat la aceeași instituție. În perioada formării a participat la cursuri de măiestrie susținute de Horiana Brănișteanu la Salzburg (2010) și de Mariana Nicolesco la Brăila (2011).

    Inițial pregătit ca bariton, în perioada studiilor universitare a trecut la registrul de tenor în anul 2010.

    Examenul de licență l-a susținut în 2011 cu rolul Vogelgesang din „Der Schauspieldirektor” (Regizorul de teatru) de Wolfgang Amadeus Mozart, pe scena Operei Maghiare din Cluj-Napoca.

    În perioada facultății a debutat pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca în rolul Tamino din „Flautul fermecat”de Wolfgang Amadeus Mozart.

Sebastian Balaj
Sebastian Balaj

    Baritonul Sebastian Balaj este solist al Operei Naționale București. Absolvent al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, și-a desăvârșit formarea artistică în cadrul unor masterclass-uri susținute de personalități precum Ramon Vargas, Viorica Cortez, Mariana Nicolesco, Ruxandra Donose, Leontina Văduva și Jean-Philippe Lafont.

    De-a lungul carierei sale, Sebastian Balaj a obținut numeroase premii naționale și internaționale, dintre care amintim, în primul rând, Premio “Ettore Bastianini” a migliore voce di Baritono, obținut în 2025 la prestigiosul 24° Concorso Lirico Internazionale Ottavio Ziino, desfășurat la Teatro Massimo di Palermo.
    De asemenea, a fost distins cu Marele Premiu pentru voce masculină Verum Solitus 2024, Grand Prix Opera și Premiul Special „Cătălina Cortez” la Concours International de Chant Georges Enesco Paris, Premiul al II-lea și Premiul Special „Barbara Fei” la Hong Kong International Vocal Open Competition, precum și Premiul I la Concursul Național al Liedului Românesc.
    Timp de opt ani (2017–2025) a fost solist al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, unde a interpretat roluri de referință din repertoriul liric: Contele Almaviva (Le nozze di Figaro), Figaro (Il barbiere di Siviglia), Belcore (L’elisir d’amore), Malatesta (Don Pasquale) și Ping (Turandot). Pe scena Operei Naționale Române din Iași a interpretat rolurile Escamillo (Carmen) și Ping (Turandot). La Opera Națională Română din Timișoara a dat viață Contelui Almaviva (Le nozze di Figaro), iar pe scena Teatrului de Operă din Constanța a interpretat rolul Sharpless (Madama Butterfly). De asemenea, a apărut în spectacole apreciate de public la Opera Maghiară din Cluj-Napoca și la Opera Comică pentru Copii București.

     Repertoriul său vocal-simfonic include lucrări de mare anvergură, precum Carmina Burana de Carl Orff, The Armed Man: A Mass for Peace de Karl Jenkins, Missa in tempore belli de Joseph Haydn, Requiem de Johannes Brahms, Requiem de Gabriel Fauré, dar și lucrări românești semnate de Valentin Timaru și Paul Constantinescu. A colaborat cu importante orchestre și filarmonici din România, sub bagheta unor dirijori de prestigiu, printre care David Crescenzi, Tiberiu Soare, Gabriel Bebeșelea, Mihnea Ignat, Adrian Morar, Vladimir Lungu, Nicolae Dohotaru, Victor Dumănescu și Cristian Sandu.

    

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