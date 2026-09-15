Era de așteptat ca deschiderea stagiunii 2026-27 a Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare să se facă în forță. Faptul că aceasta se va face cu un concert vocal-simfonic ce cuprinde cantata scenică a compozitorului german Carl Orff, Carmina Burana, este un fapt deja cunoscut. Forța ce se degajă din această compoziție a dus la prezentarea ei la multiple evenimente de pe întreg mapamondul. Pentru cei care doresc să afle amănunte despre „biografia” acestei lucrări îi invit să citească ziarul nostru din 23 mai 2022. Ziarul îți puteți găsi în arhiva Bibliotecii Județene cerând colecția Gazeta de Nord-Vest din mai 2022 sau, pentru cei obișnuiți cu varianta electronică, puteți să căutați cu „lupa” Carmina Burana și să deschideți articolul din data de 23.05.2022. Veți descoperi o istorie deosebit de interesantă ce se întinde pe mai mult de un mileniu.
Carl Orff
S-a născut pe 10 iulie 1895, în München, ca fiul unui ofițer de carieră în armata germană imperială.
A studiat la München muzica și a condus acolo diverse teatre. În 1924 a înființat împreună cu dansatoarea Dorothea Gunther școala "Gunther" pentru educație muzicală, dans și gimnastică. Lucrarea sa, „Schulwerk” (muzică pentru copii 1930-1933, revizuită în 1950-1954) începe cu modele simple ritmice, cu bucăți sonore asamblate pentru xilofon, glockenspiel și alte instrumente de percuție.
În faimoasa sa lucrare oratorio-mime „Carmina Burana” (1937) (libret inspirat din texte vechi medievale găsite la biblioteca mănăstirii Benediktbeuern - Germania) a pus poezia secolului al XIII-lea pe muzică simplă, construită în jurul unor ritmuri viguroase, pulsante, bogate uneori. Celelalte opere ale sale includ opera de basm „Die Kluge” („Isteața”) (1943) și fragmente austere ca „Antigona” (1949).
A fost înmormântat în biserica mănăstirii Andechs.
Pianist, dirijor de orchestră şi de cor, David Crescenzi și-a început studiile la Conservatorul din Pesaro, specializându-se ulterior în Instrumente de Orchestră, Muzică Corală şi Dirijor de Cor şi Pian. Recunoscut pentru pasiunea lui pulsantă și dedicarea absolută, cele două decenii ale activității sale lirice l-au consacrat mai întâi ca pianist acompaniator şi maestru locţiitor în diferitele Teatre şi Festivaluri lirice, atât în Italia cât şi în străinătate, iar apoi ca Dirijor şi Maestru de Cor.
Ștefan von Korch
Ștefan von Korch s-a născut în 1989 la Șinteu, în județul Bihor, unde și-a petrecut copilăria. Provine dintr-o familie cu origini slovace pe linie maternă și germane pe linie paternă. Ambii părinți s-au născut în România, familia fiind stabilită în comunitatea multietnică din Șinteu. A crescut vorbind limba slovacă și a urmat școala din sat în această limbă; începuturile sale muzicale au fost legate de folclorul slovac, pe care îl cânta la festivaluri și evenimente locale.
Ulterior a urmat Liceul de Muzică din Oradea, unde a studiat canto ca disciplină principală și pian secundar.
A absolvit secția de canto a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca în 2011, iar în 2013 a finalizat studiile de masterat la aceeași instituție. În perioada formării a participat la cursuri de măiestrie susținute de Horiana Brănișteanu la Salzburg (2010) și de Mariana Nicolesco la Brăila (2011).
Inițial pregătit ca bariton, în perioada studiilor universitare a trecut la registrul de tenor în anul 2010.
Examenul de licență l-a susținut în 2011 cu rolul Vogelgesang din „Der Schauspieldirektor” (Regizorul de teatru) de Wolfgang Amadeus Mozart, pe scena Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
În perioada facultății a debutat pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca în rolul Tamino din „Flautul fermecat”de Wolfgang Amadeus Mozart.
Baritonul Sebastian Balaj este solist al Operei Naționale București. Absolvent al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, și-a desăvârșit formarea artistică în cadrul unor masterclass-uri susținute de personalități precum Ramon Vargas, Viorica Cortez, Mariana Nicolesco, Ruxandra Donose, Leontina Văduva și Jean-Philippe Lafont.
Repertoriul său vocal-simfonic include lucrări de mare anvergură, precum Carmina Burana de Carl Orff, The Armed Man: A Mass for Peace de Karl Jenkins, Missa in tempore belli de Joseph Haydn, Requiem de Johannes Brahms, Requiem de Gabriel Fauré, dar și lucrări românești semnate de Valentin Timaru și Paul Constantinescu. A colaborat cu importante orchestre și filarmonici din România, sub bagheta unor dirijori de prestigiu, printre care David Crescenzi, Tiberiu Soare, Gabriel Bebeșelea, Mihnea Ignat, Adrian Morar, Vladimir Lungu, Nicolae Dohotaru, Victor Dumănescu și Cristian Sandu.
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