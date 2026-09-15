În perioada septembrie-octombrie, la nivel național se desfășoară campania „Promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice”, care încurajează populația să adopte obiceiuri sănătoase și să facă mai multă mișcare.





Campania se adresează în special copiilor și adolescenților, angajaților cu activitate sedentară și persoanelor de peste 65 de ani.

Mesajul campaniei este „Alegeri sănătoase azi, o viață mai bună mâine!”, iar recomandările vizează o alimentație echilibrată, reducerea consumului de alimente ultraprocesate, zahăr și sare, precum și practicarea regulată a activității fizice.

Datele disponibile arată că mai puțin de doi din zece liceeni din România ating recomandarea OMS de minimum 60 de minute de activitate fizică zilnică, în timp ce aproximativ 40% dintre adolescenți consumă fructe și legume cel puțin o dată pe zi.

Pentru adulți, sunt recomandate pauzele active și reducerea timpului petrecut pe scaun, iar persoanele de peste 65 de ani sunt încurajate să rămână active, în funcție de posibilitățile individuale și de recomandările medicale.

Campania urmărește să transforme alegerile sănătoase în obiceiuri zilnice, pentru o stare de sănătate mai bună pe termen lung.



