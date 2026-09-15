Se pregătește uniforma obligatorie în școlile de stat. La Satu Mare, unele școli au făcut deja primul pas, altele încă încearcă să găsească formula potrivită.

Uniforma școlară revine în forță în dezbaterea publică. Comisia pentru Învățământ din Senat a dat undă verde proiectului care introduce obligativitatea uniformei în școlile de stat, iar mingea ajunge acum în plenul Senatului.

La Satu Mare, lucrurile sunt ceva mai complicate. La unele unități de învățământ, mai ales în zona gimnazială, s-a găsit deja o soluție de compromis: tricouri personalizate, cu însemnele școlii, care mai pun puțină ordine în „codul vestimentar” al elevilor.

La colegii și licee, însă, povestea e mai delicată. Se caută încă soluții pentru o întrebare care circulă, mai în glumă, mai în serios, prin cancelarii și curțile școlilor: unde se termină moda și unde începe ținuta școlară?

Pentru că, să fim serioși, sunt dimineți în care, dacă nu te uiți bine la ecuson, riști să confunzi eleva cu profesoara… sau invers. Și dacă tot vorbim despre ținute, machiajul pare să fi devenit și el un subiect care merită o discuție separată.

Uniforma ar putea rezolva măcar o parte din dileme: mai puține comparații vestimentare, mai puțină competiție pentru ultima modă și, poate, mai multă atenție la ceea ce contează cu adevărat în școală.

Pe de altă parte, există și argumentul libertății de exprimare: elevul nu este soldat, iar școala nu este cazarmă.

Așa că întrebarea „Bursei zvonurilor” rămâne deschisă: UNIFORMA – PRO SAU CONTRA?

La Satu Mare, se aude deja prin școli: tricou personalizat, uniformă completă sau fiecare cu moda lui?



