Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Satu Mare marchează 35 de ani de activitate printr-un spectacol dedicat comunității, solidarității și faptelor bune

„Împreună vedem” este mesajul sub care Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Satu Mare îi invită pe sătmăreni la un eveniment special, în care folclorul, tradiția și solidaritatea se vor întâlni într-o seară cu o puternică încărcătură umană. Regalul folcloric caritabil va avea loc în 15 octombrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare.

35 de ani alături de oameni

De trei decenii și jumătate, Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Satu Mare este alături de persoanele cu deficiențe de vedere și de comunitatea locală.

Aniversarea celor 35 de ani este marcată printr-un eveniment în care muzica populară devine un limbaj al solidarității. „Împreună vedem” își propune să aducă oamenii laolaltă și să transmită un mesaj simplu: o comunitate este mai puternică atunci când oamenii aleg să fie aproape unii de ceilalți.

Folclor, cântec și artiști îndrăgiți

Pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor vor urca artiști și formații cunoscute iubitorilor de folclor.

Publicul îi va putea asculta pe Lavinia Goste, Ionel Măn și Petrică Mureșan, într-un spectacol în care cântecul popular va ocupa locul central.

Lor li se vor alătura Ansamblul „Pünkösdi Rózsák”, Röpike Egyesület, Ansamblul „Cununița Năzdrăvană” și formația Argus.

Diversitatea participanților promite o seară în care tradițiile și muzica vor crea o atmosferă de sărbătoare, dar și un puternic sentiment de apartenență la comunitate.

Un spectacol care înseamnă mai mult decât muzică

Evenimentul este organizat în scop caritabil, iar participarea publicului reprezintă, totodată, o formă concretă de susținere.

Mesajul transmis de organizatori este unul bazat pe solidaritate, respect și dorința de a construi o comunitate mai puternică. „Tradiția unește oamenii”, este unul dintre mesajele evenimentului, alături de ideea că „faptele bune dau mereu lumină”.

Astfel, seara de 15 octombrie nu va fi doar despre cântec și dans, ci și despre oameni, empatie și sprijin oferit celor care au nevoie.

Când și unde are loc evenimentul

Regalul folcloric caritabil „Împreună vedem” va avea loc joi, 15 octombrie 2026, de la ora 18:30, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare.

Biletul/donația este de 70 de lei, iar rezervările se pot face la numărul de telefon 0745 275 920.

O seară de folclor, o aniversare importantă și, mai presus de toate, o invitație la solidaritate. Pentru că uneori oamenii pot „vedea” cel mai bine atunci când aleg să privească dincolo de propriile nevoi și să fie alături de ceilalți.



