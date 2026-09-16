Deputatul PSD de Satu Mare anunță că va susține din nou, în Camera Deputaților, amendamentul privind scutirea de accize pentru pălinca produsă în gospodării pentru consum propriu

După ce prevederea privind scutirea de accize a fost inclusă în forma adoptată inițial de Parlament, dar legea a fost ulterior retrimisă spre reexaminare, deputatul PSD de Satu Mare Mircea Govor anunță că va relua demersul în Camera Deputaților. Parlamentarul spune că va susține până la capăt amendamentul prin care gospodăriile ar urma să fie scutite de accize pentru până la 200 de litri anual de băuturi alcoolice tradiționale destinate consumului propriu.

Amendamentul revine în Parlament

Mircea Govor a anunțat că a depus o declarație politică în Camera Deputaților prin care își reafirmă susținerea pentru amendamentul său la PL-x nr. 355/2025.

Potrivit propunerii prezentate de deputat, băuturile alcoolice tradiționale, inclusiv pălinca, produse în gospodării evidențiate în registrul agricol și care nu sunt destinate vânzării, ar urma să fie scutite de plata accizelor în limita a 200 de litri anual. Propunerea a fost deja susținută public de Govor în cadrul dezbaterilor parlamentare din primăvara acestui an.

Parcursul legislativ nu s-a încheiat însă. Proiectul PL-x 355/2025 a fost trimis inițial spre promulgare, dar la 16 iunie 2026 președintele României a cerut reexaminarea legii. Senatul a adoptat forma reexaminată la 2 septembrie, iar proiectul urmează să ajungă din nou la Camera Deputaților.

„Nu vorbim despre comerț”

În declarația sa, Mircea Govor susține că măsura se adresează gospodăriilor care produc băuturi tradiționale pentru consumul propriu, nu activităților comerciale.

„Nu vorbim despre comerț, ci despre rodul livezilor îngrijite cu trudă, despre munca unei familii și despre o tradiție păstrată din generație în generație”, afirmă deputatul.

Govor susține că statul trebuie să facă diferența între producția destinată comercializării și cea realizată în gospodărie pentru consum familial.

De la 200 de litri, la o nouă rundă de dezbateri

În luna mai, Camera Deputaților a adoptat proiectul cu amendamentele privind scutirea de accize pentru până la 200 de litri de băuturi alcoolice tradiționale produse pentru consum propriu, potrivit relatărilor publice și declarațiilor deputatului.

Ulterior, legea a intrat în procedura de reexaminare. În forma adoptată de Senat la 2 septembrie, după reexaminare, proiectul a fost transmis celeilalte Camere, Camera Deputaților fiind forul decizional.

„Nu v-am uitat și nu renunț!”

Deputatul sătmărean spune că a discutat cu reprezentanții altor grupuri parlamentare și afirmă că a primit asigurări privind sprijinul pentru această măsură. Acestea sunt, însă, declarațiile lui Govor; rezultatul final va depinde de parcursul legislativ și de voturile din Parlament.

„Îi asigur pe toți producătorii de pălincă: nu v-am uitat și nu renunț!”, transmite deputatul.

Pentru județul Satu Mare, unde producerea pălincii este legată de tradițiile rurale și de activitatea numeroaselor gospodării, tema are și o puternică dimensiune locală. Govor spune că va continua demersurile pentru ca prevederea privind cei 200 de litri să fie inclusă în forma finală a legii.

Deocamdată, însă, scutirea de accize propusă de deputat nu reprezintă o regulă definitivă în vigoare: proiectul se află în continuare în procedură parlamentară, după reexaminarea solicitată în iunie.

